Wer impft besser, Hausärzte oder Impfzentren? Mitten in der dritten Infektionswelle ist in Berlin ein merkwürdiger Streit entbrannt: Während noch immer etliche Menschen auf Impftermine warten, ringen Kassenärzte und Senat um Impflinge. Von Sebastian Schöbel

Über kaum ein anderes Thema wurde im rbb spezial am Dienstagabend so heftig gestritten wie über das Impfen . Auf der einen Seite stand die Berliner Allgemeinmedizinerin Sibylle Katzenstein, auf der anderen Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller. In nur wenigen Sätzen fassten beide Berlins Impf-Malaise zusammen.

"Wie wollen denn die Impfzentren wissen, wer zum Beispiel mit einem beatmungspflichtigen Kind zusammenlebt", fragt Katzenstein sichtlich irritiert. "Das wissen die Hausärzte." Denn nur die würden auch die Lebensumstände ihrer Patienten kennen - und damit auch, wo die wahren Impfprioritäten in der Bevölkerung liegen, so Katzenstein, die zu den Impf-Pionieren der Berliner Hausärzte in der Coronapandemie zählt. "Das ist eine Mensch-zu-Mensch-Entscheidung."

Kalayci verwies erst Anfang der Woche wieder auf den Beschluss von Bund und Ländern. Der sieht vor, in der ersten Phase der Impfkampagne auf Impfzentren zu setzen. "Um das gezielte Impfen der Älteren sicherzustellen, weil der Impfstoff knapp war." Zudem sei die gekühlte Lagerung des Impfstoffs zu Beginn schwierig gewesen. Dass in Phase zwei die niedergelassenen Ärzte einbezogen werden sollen, sei aber ebenso klar gewesen, sagt die SPD-Politikerin. "Die Impfzentren waren nur eine Hilfskonstruktion."

Wer impft besser in Berlin? Dieser Streit schwelt zwischen Senat und Ärzteschaft, seit mit den Impfungen in Hausarztpraxen eine Parallelstruktur entstanden ist. Die Hausärzte, angeführt von der Kassenärztlichen Vereinigung , pochen auf ihre über Jahre aufgebaute Nähe zu den Patienten und ihre medizinische Erfahrung. Der Senat, vor allem die Gesundheitsverwaltung von Senatorin Dilek Kalayci, verweist auf die hohe Effektivität der Impfzentren und befürchtet, die Kontrolle über den Impfprozess zu verlieren.

Wie groß das Impfpotential bei den Hausärzten sein kann, wurde dann auch umgehend deutlich: Allein am ersten Tag, an dem bundesweit rund 35.000 Arztpraxen mit den Impfungen begannen, wurden 656.000 Dosen verabreicht, mehr als doppelt so viel wie am Vortag. In Berlin waren es an diesem Tag 9.000 Impfungen. Eine Woche später sind es bereits mehr als 54.000. Rund 1.150 Praxen sind laut KV inzwischen beteiligt, 3.000 Praxen könnten sich insgesamt beteiligen, schätzt die KV.

Doch schnell wurde deutlich: So transparent wie die Impfzentren arbeiten die Hausärzte nicht. Während es vorher einen zentralisierten Einladungsprozess entlang der Impfpriorisierung gab, häufen sich nun Einzelfälle, in denen Menschen unverhofft früh an die Reihe kommen: Menschen ohne Vorerkrankung, auch deutlich unter 60 Jahren, die von ihren Hausärzten eingeladen werden. Manche haben einfach Glück, zur richtigen Zeit in der Praxis zu sein, andere schaffen es mit ein paar Anrufen oder Emails. Nicht wenige haben bereits Einladungen in ein Impfzentrum erhalten – und werden nun vorgezogen.