Corona-Lage entspannt sich - Inzidenzwerte in Berlin und Brandenburg sinken unter 70

15.05.21

Die Tendenz hält tatsächlich stabil an: In der Region gehen die Corona-Neuinfektionen weiter zurück, auch auf den Intensivstationen entspannt sich die Lage. Bundesgesundheitsminister Spahn warnt derweil davor, beim Tourismus zu schnell zu lockern.



Die Corona-Inzidenz ist sowohl in Berlin als auch in Brandenburg weiter rückläufig. Am Samstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) für Berlin 67,3 Fälle von Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Freitag lag der Wert noch bei 71,5. Es ist der fünfte Tag und der vierte Werktag in Folge, an dem die Inzidenz unter dem wichtigen Schwellenwert von 100 liegt. Sind es fünf Werktage ohne Unterbrechung unter 100, können Corona-Regeln gelockert werden.



Die Zahl der binnen eines Tages gemeldeten Neuinfektionen stieg laut dem Bericht um 455 auf nun insgesamt 175.019. Demnach starben drei weitere Menschen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl der Pandemie-Toten liegt nun laut den Angaben bei 3.399. Als genesen gelten 165.400 Menschen.



Erste Lockerungen ab 19. Mai möglich

Auch auf den Intensivstationen in Berlin entspannt sich die Lage zunehmend. Am Samstag mussten hier 236 Personen behandelt werden, eine Woche zuvor waren es noch 294. Die Corona-Ampel für die Intensivbettenauslastung mit Covid-19-Patienten steht mit 20,1 auf gelb. Liegt sie unter 15, springt die Ampel auf grün. Am vergangenen Montag lag hier der Wert noch bei 23,7.



Lockerungen sind in Berlin erstmals am kommenden Mittwoch (19. Mai) möglich. Dafür müsste der Inzidenzwert auch am Montag unter 100 liegen (Feier- und Sonntage werden nicht mitgezählt), die Lockerungen würden ab dem darauf folgenden Werktag gelten. Schon dann soll es nach dem Willen des Senats erste Schritte geben. Beispielsweise Museen und Gedenkstätten könnten dann unter Auflagen wieder öffnen. Ab Freitag vor Pfingsten dürften dann Cafés und Restaurants im Freien wieder Gäste bedienen.



Cottbus macht großen Sprung nach unten

In Brandenburg ist der Inzidenzwert am Samstag auf gut 64 gesunken. Am Freitag lag dieser noch bei 72,3. Nur noch der Landkreis Elbe-Elster liegt über der 100er-Marke. Die Landkreise Oberspreewald-Lausitz (91,4) und Spree-Neiße (96,7) liegen knapp darunter. Stark gesunken sind die Neuinfektionen in Cottbus, wo die Inzidenz nach 103 am Freitag nun bei 75,2 liegt.



Die Brandenburger Landesregierung hatte am Dienstag erste Lockerungen der Corona-Regeln bekannt gegeben. So ist ab Freitag vor Pfingsten (21. Mai) für zwei Haushalte das Übernachten in Ferienwohnungen, Ferienhäusern, auf Campingplätzen und auf Charterbooten mit eigenen Sanitäranlagen erlaubt, wenn die Zahl neuer Corona-Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche stabil unter 100 liegt sowie ein Hygienekonzept und Negativtests vorliegen. Hotels und Pensionen können noch nicht öffnen - gleiches gilt für Bäder und Thermen.



Spahn warnt vor zu schnellen Lockerungen

Bundesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 87,3 gesunken. Aufgrund des Feiertags am Donnerstag und des "Brückentags" am Freitag weist das Robert-Koch-Institut darauf hin, dass an solchen Tagen wie auch an Wochenenden weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Das führt dazu, dass weniger Infektionen an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden.



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnt derweil vor verfrühter Euphorie und kritisiert Bundesländer für zu weit gehende Lockerungen der Corona-Beschränkungen. In einem Schreiben an seine Kolleginnen und Kollegen in den Ländern forderte der CDU-Politiker, dass die Öffnung der Innengastronomie und Hotels nur in Gegenden mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 erlaubt werden sollte.



Einige Bundesländer, darunter Baden-Württemberg (ab 15. Mai), Bayern (ab Pfingsten), Rheinland-Pfalz (seit 12. Mai), Sachsen-Anhalt (Campingplätze und Ferienwohnungen) und Schleswig-Holstein (seit 13. Mai) öffnen Beherbergungsbetriebe wieder. Der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern wird am 7. Juni für Einwohner des Landes und am 14. Juni für Gäste aus den anderen Bundesländern geöffnet. Ab sofort könne gebucht werden, so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).



Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Samstag war Schleswig-Holstein das einzige Bundesland mit einer Inzidenz von unter 50. "Wenn zu viel zu schnell gelockert wird und die gegenseitige Vorsicht nachlässt, bestehen enorme Risiken für erneut stark steigende Infektionszahlen", warnte Spahn in dem Schreiben.

