Streit in der Koalition - Grüne erhöhen Druck auf SPD bei Schulöffnung vor Ferien

26.05.21 | 16:44 Uhr

Während in Brandenburg die Grundschüler schon kommende Woche wieder in die Schulen zurückkehren dürfen, hält Berlin an Wechselunterricht bis zu den Sommerferien fest. Doch die Grünen wollen einen Kurswechsel - entgegen der Entscheidung des rot-rot-grünen Senats.



Innerhalb der rot-rot-grünen Regierungskoalition in Berlin wächst der Druck, an den Schulen doch noch vor den Schulferien zumindest teilweise Präsenzunterricht zuzulassen. Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel plädierte dafür, sich dabei ein Beispiel an Brandenburg zu nehmen "und zumindest die Grundschulkinder schon vor den Sommerferien wieder im ganzen Klassenverbund zusammenkommen zu lassen." Es können nicht sein, sagte Gebel dem rbb, dass bald wieder Kongresse mit über 200 Personen möglich sein sollen, Grundschulkinder aber keinen normalen Unterricht erhalten. "Wir haben immer gesagt, Kinder und Jugendliche leiden besonders unter den Corona-Regeln, sie müssen bei den Lockerungen Priorität haben."



SPD-Bildungssenatorin Scheeres gegen baldige Lockerung

Gebel stellt sich damit gegen den Senatsbeschluss, bis zu den Sommerferien im Wechselunterricht fortzufahren. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) begründete das unter anderem damit, dass die Ferien im Gegensatz zu manch anderen Ländern schon bald beginnen und sich Aufwand einer Umstellung und Nutzen somit kaum lohnten. Erst nach den Ferien sei mehr Präsenzunterricht geplant. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte gesagt, eine Änderung löse "Unruhe" an den Schulen aus.



Die Lehrergewerkschaft GEW unterstützt den Kurs und verweist unter anderem auf viele Lehrkräfte, die bisher noch nicht vollständig geimpft sind.

In Brandenburg kehren die Grundschulen am Montag (31. Mai) in den Präsenzunterricht zurück, eine Woche später die weiterführenden Schulen (7. Juni). Voraussetzung dafür ist ein Wert von weniger als 50 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in dem Landkreis, und zwar an drei Tagen in Folge.



Auch Neuköllner Bürgermeister fordert Öffnung der Schulen

Neuköllns Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) sprach sich jedoch ebenfalls für eine weitere Öffnung der Schulen aus. "Jeder Tag Präsenzunterricht ist ein guter Tag für die Bildung und die soziale Chancengleichheit", teilte er am Mittwoch mit. "Der Senat macht es sich zu einfach, organisatorische Gründe für den Verbleib im Ausnahmezustand vorzuschieben."



Der CDU-Politiker sagte, Kinder hätten ein Recht auf Schule und Familien ein Recht auf Normalität. "Das gilt für alle Familien in dieser Stadt und umso mehr für Familien, die aufgrund ihrer sozialen Lage, ihrer noch immer fehlenden technischen Ausstattung und beengter Wohnverhältnisse besonders betroffen sind." Die Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen seien richtig gewesen, so Liecke. "Sie sobald es geht zurückzunehmen, ist es auch. 'Es lohnt sich nicht' ist das denkbar schlechteste Argument gegen die Öffnung der Schulen."



Auch die "Initiative Familien" fordert eine sofortige Rückkehr zum Regelbetrieb an Schulen und hat nach Kundgebungen am Pfingstmontag und Dienstag für Samstag (29. Mai) eine weitere Demonstration vor dem Roten Rathaus angekündigt.



In Berlin ist die Sieben-Tage-Inzidenz nach den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen auf 39,3 gesunken. Am Dienstag hatte der Wert erstmals seit Oktober vergangenen Jahres den politisch wichtigen Schwellenwert von 50 unterschritten.

