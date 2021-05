Bild: dpa/Jörg Carstensendpa

Bundes-Notbremse wird gelöst - Inzidenz in Berlin erneut unter 100 - Lockerungen ab Mittwoch

17.05.21 | 09:10 Uhr

Mit 68,6 liegt die Inzidenz am Montag in Berlin den fünften Werktag in Folge unter 100. Damit greifen ab Mittwoch einige Lockerungen. Bereits zum Wochenstart öffnen die Kitas wieder für alle. Berliner Hotels können sich offenbar ebenfalls auf Öffnungen einstellen.



Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt in Berlin zum Wochenstart den fünften Werktag in Folge unter 100 – damit ist der Weg frei für Lockerungen ab Mittwoch. Für diesen Montag (17. Mai) meldete das Robert-Koch-Institut auf seinem Dashboard für Berlin den Wert 68,6.



Feiertage (Himmelfahrt am Donnerstag) und Sonntage werden beim Vorlauf für ein Lösen der Bundes-Notbremse nicht mitgezählt. Da der Wert aber seit vergangenem Dienstag und darauf am Mittwoch, Freitag, Samstag und nun auch am Montag unter 100 liegt, wird zwei Werktage später, also am Mittwoch (19. Mai), die Notbremse gelöst.



Keine Ausgangssperre mehr, Open-Air-Veranstaltungen möglich

Der Berliner Senat hatte bereits in der vergangenen Woche dieses Datum als möglichen Startpunkt für Lockerungen angekündigt, nun wird es konkret: Ab Mittwoch entfallen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. Zudem können sich auch abends und nachts zwei Haushalte mit bis zu fünf Personen treffen. Das Übernachtungsverbot für haushaltsfremde Personen entfällt.



Zudem dürfen Kinos, Theater, Opern- und Konzerthäuser und andere Kulturveranstaltungsstätten für Veranstaltungen im Freien wieder öffnen - unter mehreren Auflagen wie etwa das Zuweisen von Sitzplätzen.

Kitas ab Montag wieder offen für alle

Öffnungspläne für Hotels und Fitnessstudios

Derweil könnten schon am 4. Juni weitere Öffnungsschritte bevorstehen. Dem Tagesspiegel liegt ein Stufenplan der Wirtschaftsverwaltung vor, der für Hotels und Pensionen wieder touristische Übernachtungen vorsieht. Auch der Besuch von Fitness- und Tanzstudios soll mit Personenbegrenzung und Terminbuchung wieder möglich werden. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller hatte bereits in der vergangenen Woche angedeutet, dass bei sinkenden Inzidenzwerten eine Öffnung von Hotels für Touristen Anfang Juni denkbar sei.



Die Innenbereiche von Zoo und Tierpark, also Tierhäuser und Aquarien, können dem Entwurf der Senatsverwaltung mit einem Termin ebenfalls wieder besucht werden, schreibt der Tagesspiegel weiter. Tagungen und Kongresse mit bis zu 250 Teilnehmern sollen wieder möglich sein. Für alle Bereiche gelte jedoch eine Testpflicht und die Voraussetzung, dass die Inzidenz stabil unter 100 bleibe. Ob der Senat die Pläne der Wirtschaftsverwaltung tatsächlich eins zu eins umsetzt, werde unter anderem am kommenden Dienstag im Senat diskutiert werden, so der Tagesspiegel.

Pop kündigt weitere Öffnungsschritte an

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) teilte dem rbb mit, die sinkende Inzidenz und die steigende Impfquote stimmten optimistisch. Sie kündigte weitere Öffnungsschritte für die Wirtschaft an: "Wenn sich unsere ersten vorsichtigen Öffnungsschritte bewähren und die Inzidenz weiter zurückgeht, werden wir in den nächsten Wochen weitere Schritte gehen können. Dafür haben wir mit unseren Stufenplan für die Berliner Wirtschaft einen Fahrplan für sichere Öffnungen bei sinkenden Infektionszahlen."



In 14-Tages-Schritten würden Bereiche "nach und nach" wieder geöffnet, dazu gehörten "touristische Übernachtungen ebenso wie die Veranstaltungs- und Kongresswirtschaft", so Pop.



Sendung: Inforadio, 17.05.2021, 9 Uhr