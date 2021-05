In Potsdam liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch den fünften Werktag nacheinander unter 100. Damit treten zu Pfingsten Lockerungen in Kraft, so kann beispielsweise die Außengastronomie öffnen.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für die Brandenburger Landeshauptstadt Potsdam ist am Mittwoch den fünften Werktag in Folge unter 100 geblieben. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche für Potsdam am Mittwoch mit 63,8 an. Die sogenannte Bundesnotbremse kann also am Freitag außer Kraft gesetzt werden. Und das wird sie auch - eine entsprechende Ankündigung machte die Stadt Potsdam auf ihrer Homepage [www.potsdam.de].

Damit gelten in Potsdam ab Freitag die gelockerten Regelungen des Landes Brandenburg. Dann darf zu Pfingsten - wie in den meisten Brandenburger Landkreisen und kreisfreien Städten auch - die Außengastronomie wieder öffnen. Auch Kulturveranstaltungen im Freien sind wieder erlaubt. Zudem ist das Übernachten in Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und Charterbooten wieder möglich. Hotels und Pensionen bleiben dagegen geschlossen.

Außerdem fällt auch die nächtliche Ausgangsbeschränkung weg. Auch die Kontaktbeschränkungen werden gelockert. Zwei Haushalte dürfen sich treffen - unabhängig von ihrer Größe. Diese Regeln gelten in allen Brandenburger Städten und Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage konstant unter 100 liegt.