Regelunterricht für fast alle Grundschüler - Brandenburg startet Präsenzunterricht, Berlin geht eigenen Weg

30.05.21 | 13:14 Uhr

Nahezu in ganz Brandenburg beginnt an diesem Montag wieder der Normalbetrieb der Grundschulen, nächste Woche sollen auch alle älteren Kinder wieder in die Schule gehen. Berlin bleibt hingegen mit Wechselunterricht auf einsamen Kurs.



Angesichts sinkender Corona-Zahlen kehren in Brandenburg die Grundschulen am Montag zum Normalbetrieb zurück - nur in Brandenburg an der Havel verzögert sich dieser Schritt noch. Die weiterführenden Schulen sollen dann in der nächsten Woche folgen. Berlin hingegen will bis zu den Sommerferien beim Wechselunterricht bleiben - und ist einem Medienbericht zufolge mit diesem Vorgehen bundesweit nahezu allein.

Berlin hat angekündigt, bis zu den Sommerferien am 24. Juni am Wechselunterricht festhalten zu wollen Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte darauf verwiesen, dass in der Hauptstadt die Inzidenz unter Schülern höher sei als im Durchschnitt. Wie eine Umfrage des "Handelsblatt" unter den Kultusministerien zeigt, weicht Berlin hier vom Weg ab, den die meisten anderen Bundesländer gehen: Angesichts sinkender Corona-Ansteckungszahlen kehren dem Bericht zufolge nahezu alle Bundesländer ab Montag zum Präsenzunterricht zurück - zumindest in den Grundschulen. Eine Ausnahme machen demnach nur die Hauptstadt und Rheinland-Pfalz, obwohl die Infektionszahlen dort nicht überdurchschnittlich hoch sind. Am Sonntag lag die Inzidenz in Berlin bei 32,8 - und damit unter dem Bundeswert (35,2). Sechs Bundesländer hatten höhere Werte als Berlin. [Bundesweite Corona-Zahlen bei tagesschau.de]



Grundschüler in Hessen schon seit Wochen in Präsenz

Hessen etwa bietet schon seit dem 12. Mai regulären Unterricht für die ersten sechs Klassen ab einer Inzidenz von unter 100 an. In Schleswig-Holstein gilt das seit 17. Mai für alle Schulen in Regionen mit Inzidenzwerten von unter 50. Mecklenburg-Vorpommern - das die bundesweite niedrigste Inzidenz aufweist - hat seit Pfingsten wieder Vollzeitunterricht. Einige Länder lassen sich laut "Handelsblatt" bei den weiterführenden Schulen noch ein wenig länger Zeit, um vom Wechselunterricht wieder in den Normalmodus zurückzukehren: In Bremen soll es wie in Brandenburg am 6. Juni der Fall sein. Dies gelte auch in Sachsen-Anhalt, dort können Schulleitungen die Öffnung aber auch eine Woche vorziehen. Die meisten Länder koppeln die Schulöffnungen daran, dass die Inzidenz auch unter 50 bleibt.



Kein Präsenzunterricht in Brandenburg/Havel

In Brandenburg ist ab dem 7. Juni der Normalbetrieb in den weiterführenden Schulen geplant. Schon ab Dienstag sollen die Kitas wieder in den uneingeschränkten Regelbetrieb gehen. Bei Start der Grundschulen ist die einzige Ausnahme die Stadt Brandenburg an der Havel. , wo wegen der noch zu hohen Sieben-Tage-Inzidenz noch kein Präsenzunterricht möglich ist. Der Wert muss an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegen. Am Sonntag wurde diese Marke mit 42,9 zwar unterschritten - am Samstag lag der Wert aber noch bei 51,3.

