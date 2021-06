Seit Wochen sinkt die Zahl der Neuansteckungen, nun soll wieder etwas mehr Normalität in Berlin einkehren. Ab Freitag dürfen viele Branchen wieder ihre Dienste anbieten, für private Treffen gelten großzügigere Regelungen. Und weitere Öffnungsschritte stehen bereits an.

Die Menschen in Berlin können von diesem Freitag an wieder mehr gemeinsam unternehmen. Angesichts gesunkener Corona-Zahlen werden die Beschränkungen deutlich gelockert. Drinnen dürfen sich nun sechs Menschen aus drei Haushalten treffen, draußen sind es zehn Menschen aus fünf Haushalten. Nicht gezählt werden dabei Kinder unter 14 Jahren.

Sowohl in der Außengastronomie als auch im Einzelhandel sind in Berlin und Brandenburg schon bald keine Corona-Tests mehr nötig. Geht damit den vielen Testzentren in der Region die Arbeit aus? Mitnichten, wie ein Blick in die Verordnungen zeigt. Von Frank Preiss

Touristische Übernachtungen in Hotels sind vorerst noch nicht wieder erlaubt. Dies soll sich jedoch in einer Woche, am 11. Juni, ändern. Diese Entscheidung wurde in Absprache mit Brandenburg getroffen, hatten der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), Wirtschaftsenatorin Ramona Pop (Grüne) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Dienstag mitgeteilt.

Viele der Lockerungen die nun in Berlin gelten traten so oder in ähnlicher Form in Brandenburg bereits am Donnerstag inkraft.