Weiterführende Schulen in Brandenburg starten in den Präsenzunterricht

Auch die weiterführenden Schulen in Brandenburg steigen am Montag wieder auf den Normalbetrieb um. Viele Monate wurde nur Distanz- oder Wechselunterricht in kleinen Gruppen angeboten. Es gibt aber auch Kritik.

Zwei Wochen nach den Grundschulen starten in Brandenburg angesichts niedriger Corona-Infektionszahlen am Montag auch die weiterführenden Schulen wieder in den kompletten Präsenzunterricht.

In den kommenden zweieinhalb Wochen vor den Sommerferien in Brandenburg solle neben dem Lernen vor allem der soziale Zusammenhalt in der Klassengemeinschaft im Vordergrund stehen, hatte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) erklärt. Daher sind eintägige Ausflüge und Exkursionen erlaubt. Viele Monate gab es in den Schule coronabedingt nur Distanz- oder Wechselunterricht in kleinen Gruppen.