Neue Corona-Verordnung - Berliner Senat will Kontaktbeschränkungen im Freien aufheben

Bild: dpa/Jens Kalaene

21.06.21 | 18:33 Uhr

Der Senat will am Dienstag weitere Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen beraten. Beschlossen wird aller Voraussicht nach der Wegfall der Kontaktbeschränkungen in Außenbereichen. Weitere Lockerungen, etwa zur Maskenpflicht, sind noch umstritten.

Der Berliner Senat will die Coronaverordnung in seiner Sitzung am Dienstag weiter lockern. Nach einem Entwurf, der dem rbb vorliegt, sollen die Kontaktbeschränkungen im Freien komplett wegfallen. Nur in Innenräumen soll es bei der Regel bleiben, dass sich maximal zehn Erwachsene aus fünf Haushalten treffen dürfen. Damit reagiert der Senat auf die weiter fallenden Inzidenzwerte in der Hauptstadt.

Lockerung der Maskenpflicht noch umstritten

Ebenfalls in der Debatte sind weitere Lockerungen bei der Maskenpflicht. Laut Entwurf könnte die strenge FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel, in der Gastronomie, in Fitnessstudios und bei Veranstaltungen durch die Verpflichtung zum Tragen einer lediglich medizinischen Maske ersetzt werden.



Hierzu aber gibt es weiter Widerspruch aus der Gesundheitsverwaltung. Viele Epidemiologen raten angesichter des schnellen Verbreitung der so genannten Delta-Variante derzeit zu einem Festhalten an der FFP2-Maskenpflicht. Ob morgen bereits Entscheidungen in der Sache fallen, ist deshalb offen.

dpa/Kira Hofmann Weniger Maskenpflicht, weitere Öffnungsschritte - Diese Corona-Lockerungen gelten seit Freitag in Berlin Erstmals seit vielen Monaten ist die Berliner Sieben-Tage-Inzidenz wieder einstellig. Gleichzeitig greifen jetzt weitere Lockerungen. Die betreffen vor allem die Maskenpflicht im Freien und die Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen. Ein Überblick.

Ähnliches gilt für den Vorschlag, Veranstaltungen draußen künftig bis zu einer Grenze von 500 Menschen auch ohne eine Testpflicht zu erlauben. Nach rbb-Informationen könnte es dazu Entscheidungen auch erst auf der übernächsten Senatssitzung am 6. Juli geben.

Freier Eintritt in Schwimmbäder für Kinder

Geklärt werden sollen außerdem Details im Zusammenhang mit dem Angebot für Kinder und Jugendliche, in den Sommerferien in Berlins Frei- und Strandbädern umsonst baden zu können. Dabei sollen dem Vernehmen nach noch einige praktische Fragen offern sein. Die Senatsmitglieder wollen sich außerdem damit beschäftigen, wie es in Berlins Schulen nach den Sommerferien weitergeht, die an diesem Donnerstag beginnen.



Eine Frage ist beispielsweise, wie die Corona-Schnelltests dann organisiert werden und ab wann sie angeboten werden können. Im vergangenen Jahr waren die Infektionszahlen nach den Sommerferien wieder deutlich gestiegen. Auch in diesem Jahr gibt es die Befürchtung, dass sich Berliner Kinder und Jugendliche im Urlaub anstecken und das Virus mit in die Hauptstadt bringen könnten. Umso wichtiger wäre es dann, Infektionen möglichst schnell zu entdecken. Lehrkräfte sollen deswegen schon vor Schulbeginn getestet werden.



Sendung: Abendschau, 21.06.2021, 19:30