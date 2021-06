Spätestens am 21. Juni - Berliner Kitas kehren zum Regelbetrieb zurück

Bild: imago-images/Michael Gstettenbauer

08.06.21 | 15:42 Uhr

Schon jetzt wird ein Großteil der Kinder in Berlin täglich wieder in der Kita betreut. Spätestens in zwei Wochen sollen die Einrichtungen wieder komplett in den Regelbetrieb zurückkehren. Für Kita-Kinder zeichnen sich noch mehr Lockerungen ab.

In knapp zwei Wochen werden alle Berliner Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegen wieder zum Regelbetrieb zurückkehren. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung am Dienstag mit. Die Einrichtungen sollen am 21. Juni oder nach Wahl auch schon früher den Regelbetrieb wieder aufnehmen, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) nach der Senatssitzung am Dienstag. Derzeit wird in der Mehrzahl der Kitas noch ein eingeschränkter Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen angeboten.



Eingeschränkter Betrieb seit vielen Wochen

Zuletzt war die Kita-Betreuung Anfang Mai ausgeweitet worden. Alle Kinder ab dem vollendeten vierten Lebensjahr haben seitdem einen Anspruch auf Betreuung. Anfang März waren die Kitas in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückgekehrt. Kurz danach mussten sie wieder auf Notbetreuung umswitchen, also eine Betreuung für Kinder von Eltern mit Betreuungsanspruch auf der Grundlage der Definition "Systemrelevanz". Die Berliner Elternvertreter hatten die Ausweitung der Betreuung immer wieder gefordert.

Nun auch wieder Kitareisen möglich

Die vielen Wochen der Kitaschließungen und des Notbetriebs seien damit nun vorbei, so Scheeres. "Schon jetzt sind rund 80 Prozent der Kinder wieder täglich in den Einrichtungen", erklärte die Bildungssenatorin und verband ihre Bilanz mit einem herzlichen Dank an das Kita-Personal für den Einsatz während der Corona-Zeit.



Auch Kitareisen könnten nun unter Beachtung von Hygienemaßnahmen wieder durchgeführt werden, hieß es weiter. Um insbesondere Vorschulkindern einen schönen Abschluss der Kitazeit zu ermöglichen, sollen ebenfalls Sommer- und Abschlussfeste wieder stattfinden, teilte die Bildungssenatorin mit. Ermöglicht werde das durch die Öffnung von Berliner Beherbergungsbetrieben unter Einhaltung der Hygieneregeln und die Möglichkeit von touristischen Reisen in anderen Bundesländern. Zur Stabilisierung des Berliner Kitasystems hätten auch die kontinuierliche Testung des pädagogischen Personals sowie die frühzeitige Einbeziehung der Beschäftigten in Kitas und Kindertagespflegestellen in die Impfkampagne geführt, so die Bildungsverwlatung. Dies ermögliche die Lockerungen.

