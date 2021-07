M. Berlin Donnerstag, 08.07.2021 | 22:48 Uhr

Wenn wunderst, dass die Eltern Druck aufbauen, wenn man für jeden Beruf fast Abitur braucht angeblich.

Wir sollten uns auch mal fragen, was die Noten am Ende bringen, wenn es sehr große Unterschiede zwischen Lehrern und Schulen gibt. Das System ist schon lange nicht mehr vergleichbar. Aber wir versuchen es immer wieder.

Fangt an die Leute individuell zu fördern wirklich wo die Stärken liegen und nicht nur immer zu frustrieren, wenn ihre Stärken nicht in den Hauptfächern liegen. Es ist halt nicht so dass jeder in allen Fächern gut ist. Das ist

