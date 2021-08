In einem Brandbrief des Brandenburger Gesundheitsministerium an die Staatskanzlei klagt die Behörde über Überlastung. Verfasserin des Brandbriefs ist die Staatsekretärin im Gesundheitsministerium, Anna Heyer-Stuffer (Grüne). Adressat ist der Staatsekretär in der Brandenburger Staatskanzlei, Benjamin Grimm (SPD). Im Brief bittet Heyer-Stuffer um ein "dringendes Gespräch" und um einen "vereinten Einsatz der Landesregierung", um etwas gegen die Personalnot im Gesundheitsministerium und in den dazugehörigen Landesämtern zu tun.

Vom Ministerium gab es am Dienstag keine Stellungnahme dazu. Dass der Brief an die Öffentlichkeit gelangte zeigt, dass etwas faul ist, mit der Kommunikation innerhalb der Landesregierung. SPD-Fraktionschef Erik Stohn gibt dafür dem Grün-geführten Gesundheitsministerium die Schuld: "Briefe sollten eigentlich nur den Adressaten und nicht Dritte erreichen. Das ist ein guter Stil, den wir vielleicht in dieser Koalition wieder aufgreifen sollten."