Selbstundstaendig Berlin Donnerstag, 12.08.2021 | 12:09 Uhr

"Erstmal meinen Respekt an alle, die in diesen schweren Situationen den Überblick und die Kontrolle behalten müssen. "

Können Sie vielleicht Ross und Reiter nennen und verraten wen Sie meinen? Wer hat den Überblick und über was behalten und deshalb unseren Respekt verdient?

Für mich hört sich die Forderung von Frau Nonnemacher ungefähr so an:

"Kann mir bitte jemand sagen was ich gemacht habe denn ich weiß es selber nicht"