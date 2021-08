Anstieg des Inzidenzwerts - Potsdam und Teltow-Fläming verschärfen Testpflicht für Ungeimpfte

17.08.21 | 10:00 Uhr

In Potsdam sowie im Landkreis Teltow-Fläming ist der Corona-Inzidenzwert an fünf Tagen infolge über den kritischen Wert von 20 gestiegen. Damit greift ab Dienstag die Landesverordnung zum Testen von Ungeimpften.

Für nicht vollständig geimpfte oder genesene Personen greifen seit Dienstag in Potsdam und im Landkreis Teltow-Fläming verschärfte Corona-Testregeln. Wie das Potsdamer Rathaus am Montag mitteilte, müssen nicht vollständig geimpfte Personen ab zwölf Jahren in Potsdam wieder einen negativen Corona-Test vorlegen, wenn sie die Innengastronomie, Hotels, Fitnessstudios und Indoor-Veranstaltungen wie Kino und Theater sowie Schwimmhallen besuchen wollen. Grund ist ein Anstieg des Corona-Inzidenzwerts.



Aktuell liegt der Inzidenz-Wert in Potsdam bei 30,5 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Auch in Teltow-Fläming wurde die kritische Marke von 20 an fünf Tagen infolge überschritten und hat die Testpflicht für Ungeimpfte in Kraft gesetzt. In Teltow-Fläming liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert aktuell bei 23,5.

Die Landesverordnung sieht eine Aufhebung der Regelung erst wieder vor, wenn die Inzidenz an fünf Tagen in Folge geringer als 20 ist.



31 Kinder und Jugendliche wegen Infektion in Quarantäne

In Potsdam ist in der Altersgruppe der fünf bis 14-Jährigen der Inzidenz-Wert mit über 80 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner am höchsten. Bei den 15- bis 34-Jährigen beträgt der I-Wert in Potsdam 55. In allen anderen Altersgruppen liegt er teils deutlich unter dem Durchschnitt, bei den über 80-Jährigen bei null. Derzeit sind 31 Kinder und Jugendliche aus Potsdamer Kitas und Schulen wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne. Zudem müssen derzeit 261 Kinder und Jugendliche aus Kitas und Schulen als direkte Kontaktpersonen zu Hause bleiben.

Mehrere Stationen zum Impfen ohne Termin in Potsdam

In dieser Woche bietet die Landeshauptstadt wieder Impfen ohne Termin beispielsweise am Mittwoch auf dem Bassinplatz, am Donnerstag auf dem Alten Markt, am Freitag beim Familientag in der Metropolishalle, am Freitag und Samstag im Rahmen der Schlössernacht am Brandenburger Tor sowie am Samstag mit DJ und Getränken bei der 1. Langen Impf-Nacht in der Metropolishalle. Alle Termine finden Sie im Detail auf www.potsdam.de/impfen. Dort wird das Impfen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren angeboten. Hintergrund ist die jüngste Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), auch Kinder ab 12 Jahren impfen zu lassen.

Teltow-Fläming: Sieben-Tage-Inzidenz von 20 überschritten

Im Landkreis Teltow-Fläming machte das Gesundheitsamt am Dienstag ebenfalls auf das Überschreiten der Sieben-Tage-Inzidenz-Marke von 20 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen aufmerksam. Demnach tritt auch dort mit sofortiger Wirkung die Testnachweispflicht hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus in Kraft. Eine Testpflicht besteht somit zum Beispiel für körpernahe Dienstleistungen, Gaststätten und vergleichbare Einrichtungen — jedoch nicht für Gäste, die in Außenbereichen bewirtet werden. Ebenso für Beherbergungsstätten, Reisebusreisen, Stadtrundfahrten, Schiffsausflüge und Sport in Innenräumen. Betroffen sind zudem auch Innenspielplätze, bestimmte Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Hallenbäder.

Corona-Schnelltests müssen ab dem 11. Oktober in Deutschland gezahlt werden. Darauf hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder vergangene Woche bei einer Videokonferenz geeinigt. Demnach müssen alle, die bis dahin nicht geimpft sind, die Tests selbst bezahlen.

