Das gelte von der Reinigungskraft bis zum Chefarzt. "Quasi sämtliche Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten, sollten aus meiner Sicht geimpft sein, um den Virus nicht weiterzutragen", so der Bezirksbürgermeister. "Ähnliches gilt natürlich auch für Menschen, die im pädagogischen Bereich arbeiten, in Schulen, in Kitas, Erzieherinnen, Lehrkräfte", betonte Hikel.



In Berlin ist die 7-Tage-Inzidenz zuletzt deutlich gestiegen. Am Donnerstag lag sie nach den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts bei 129,4. Ein so hoher Wert wurde in Berlin seit dem Mai nicht mehr ermittelt. In Neukölln ist der Wert mit 154,2 sogar noch deutlich höher. Zudem sei unklar, ob durch Reiserückkehrer aus den Herbstferien die Zahl von Neuinfektionen weiter steigen werden. Dies könne man erst in der nächsten Woche sehen, so Hikel.