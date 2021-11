AndreasX Berlin Montag, 08.11.2021 | 22:49 Uhr

König Müller will keine Impfpflicht in Berlin einführen…. sollte er mal wieder in der Realität ankommen wird er vielleicht merken, dass er dies nicht könnte.

Schön das der Senat sich vorbehält auch zum Impfen auch noch eine Testpflicht einzuführen…. am besten wäre dies natürlich in Kombination mit ffp2 Maske und Abstand.

Berliner waren schon immer die, die sich ganz genau an jede noch so sinnlose Regel gehalten haben. :D

Also wird sich die Bevölkerung vorbehalten sich nicht an die Regeln zu halten.

Interessant dürfte es auch sein, was das Verwaltungsgericht davon hält das der Senat meint mit einer 2G + Test Regel deren Urteil in Sachen Clubs zu ignorieren.