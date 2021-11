Angesichts der steigenden Zahl an Corona-Infektionen hat die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) keine Maßnahmen ausgeschlossen. Das sagte sie am Sonntag dem rbb. Die Situation sei sehr besorgniserregend. Aus 50.000 Neu-Infizierten pro Tag würden bis zu 450 Intensivpatienten täglich resultieren, sagte Nonnemacher in Brandenburg aktuell.

In Brandenburg waren es zuletzt am Freitag erstmals mehr als 2.000 Neu-Infektionen innerhalb eines Tages. Zurzeit befinden sich rund 70 Menschen in intensivmedizinischer Betreuung.



Weitere einschneidende Maßnahmen müssten aber immer sorgfältig abgewägt werden, sagte Nonnemacher. Man habe es jetzt nicht mit dem Coronavirus vom letzten Herbst zu tun, sondern mit der wesentlich aggressiveren Delta-Variante.