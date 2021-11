Die Brandenburger Linke hat sich nun doch für eine berufs- und bereichsbezogene Impfpflicht ausgesprochen. Das bestätigte Landtagsfraktionschef Sebastian Walter am Dienstagabend in Brandenburg Aktuell vom rbb. Bisher hatte die Partei ein solches Vorgehen in der Corona-Pandemie noch abgelehnt.

Walter verteidigte die Kehrtwende: Er habe damit gerechnet, dass viele Menschen zur Vernunft kommen. Man müsse als Politik aber zur Kenntnis nehmen, in welcher Lage man nun sei. Die Zahlen seien aktuell so schlimm wie nie, womit man nie gerechnet habe. Das Impfen sei der einzige Weg, die Pandemie sinnvoll zu bekämpfen, so Walter weiter.