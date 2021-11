Süden des Landes als Hotspot - Inzidenz in Brandenburg steigt auf über 230 - Elbe Elster auf über 600

Bild: dpa

08.11.21 | 14:11 Uhr

In Brandenburg steigen die Coronazahlen rasant an. Der Süden des Landes entwickelt sich erneut zum Hotspot. Im Elbe-Elster-Kreis liegt die Inzidenz am Montag bei über 600. Vor allem Kinder und Jugendliche infizieren sich.



Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Coronainfektionen ist in Brandenburg am Montag auf 232,5 gestiegen. Noch vor einer Woche hatte der Wert bei 128,3 gelegen. Bundesweit liegt der Inzidenzwert aktuell bei 201,1. Zum Hotspot entwickelt sich, wie bereits im Frühjahr, der Süden des Landes. Für den Landkreis Elbe-Elster meldet das Robert Koch-Institut am Montag einen Wert von 609,4. Die Kreise Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße liegen jeweils über 370.



dpa/Nicolas Armer Bundesweite Inzidenz über 200 - Zahl der Corona-Infektionen steigt stark an 201,1: So hoch lag die bundesweite 7-Tage-Inzidenz seit Beginn der Pandemie noch nie. Die Zahl der Infektionen steigt, auch in Berlin und Brandenburg. Nun denken beide Landesregierungen darüber nach, die 2G-Regel auszuweiten.

"Pandemie der Ungeimpften"

Laut dem Landrat des Elbe-Elster-Kreises Christian Heinrich-Jaschinski sind etwa die Hälfte der aktuell Infizierten Kinder und Jugendliche. Diese hätten überwiegend keine Symptome oder nur leichte Krankheitsverläufe. Der Rest der Neuinfektionen verteile sich auf die Altersgruppe 19 bis 59. "Von dieser Altersgruppe sind etwa 70 Prozent Ungeimpfte, die dann auch mit mittleren bis schweren Krankheitsverläufen konfrontiert sind", so Heinrich-Jaschinski. Das bestätigt auch der Virologe Frank Hufert von der Medizinischen Hochschule Brandenburg. "Pandemietreiber ist jeder, der ungeimpft ist. Es ist die Pandemie der Ungeimpften", so Hufert gegenüber dem rbb. Angesichts der hohen Zahlen bei Kindern und Jugendlichen widersprach Hufert allerdings der Meinung, die Schulen würden für die hohen Zahlen sorgen. Es handele sich jeweils um lokale Infektionsgeschehen. So befände sich in manchen Schulen die Hälfte aller Schüler in Quarantäne, in anderen Schulen gebe es hingegen keine Fälle.



Weitere Schulschließungen drohen

Im Süden Brandenburgs hat es wegen zahlreicher Infektionen bereits Schulschließungen gegeben. So sind bereits seit der vergangenen Woche zwei Schulen, in Finsterwalde (Elbe-Elster) und Lübben (Dahme-Spreewald), geschlossen. In landesweit mehr als 60 Schulen befinden sich Klassen in Quarantäne. Wegen der stark steigenden Zahlen befindet sich das staatliche Schulamt in Cottbus im stetigen Austausch mit den Landkreisen und Gesundheitsämtern, erklärte der Leiter des Amtes, Uwe Mader, dem rbb. "Momentan konzentriert es sich im Landkreis Elbe-Elster, aber auch die anderen Landkreise sind von den steigenden Zahlen nicht verschont", so Mader. Der Schulamtsleiter appellierte erneut an alle Schulen, dass die Maskenpflicht in den weiterführenden Schulen konsequent umgesetzt wird. Es sei wichtig, dass sich die Schüler weiterhin zwei Mal pro Woche konsequent testen. Wegen der hohen Infektionszahlen bereitet der Berliner Senat eine Ausweitung der 2G-Regel vor. In Brandenburgs Nachbarland Sachsen gilt diese bereits seit Montag. Dort gibt es bundesweit die höchsten Infektionszahlen.



