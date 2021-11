Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat sich am Donnerstag auf Twitter dafür ausgesprochen, dass Geimpfte privat keinen Kontakt mehr zu Ungeimpften haben sollten. Kalayci rief alle über Zwölfjährigen dazu auf, sich impfen zu lassen und alle anderen, sich um einen Termin für eine Auffrischungsimpfung zu kümmern. Die Inzidenz in Berlin liegt derzeit bei 284 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche und damit über dem bundesweiten Wert.

Kalayci verteidigte die ab kommenden Montag geltende flächendeckende 2G-Regel in Berlin. Ab dann darf in Restaurants, Theater und bei allen sonstigen Veranstaltungen in Innenräumen nur hinein, wer entweder vollständig geimpft oder genesen ist. Ein Negativ-Test reicht dann nicht mehr aus.



Die Gesundheitsämter in Berlin kommen nach eigenen Aussagen an ihre Belastungsgrenzen, was die Kontaktnachverfolgung angeht. Reinickendorf priorisiert deshalb nun, aus Neukölln heißt es, man habe Unterstützung von der Bundeswehr angefordert.