Die vom Bundestag festgestellte "epidemische Lage" dient als Rechtsbasis für umfassende Maßnahmen. Trotz steigender Infektionszahlen soll sie den Plänen der künftigen Ampel-Koalition zufolge am 25. November auslaufen. SPD, Grüne und FDP wollen diese Rechtsgrundlage für Corona-Beschränkungen in den Ländern durch eine Neuregelung ersetzen, die einen kleineren Maßnahmenkatalog umfasst.

Nonnemacher und ihre Ressortkollegen begründen ihren Vorstoß mit den steigenden Infektionszahlen und der Situation in den Krankenhäusern. Diese stünden in einigen Regionen bereits kurz vor der absoluten Überlastung. Die Verlängerung der Corona-Notlage stelle sicher, dass Maßnahmen umgesetzt werden können, die Experten für nötig halten.



Falls es im Bundestag keine Mehrheit für eine Verlängerung gibt, brauchten die Länder gesetzliche Möglichkeiten, um im Notfall weitergehende Maßnahmen beschließen zu können. Denkbar sei zum Beispiel eine Öffnungsklausel, so die Minister.

In Brandenburg ist die Corona-Inzidenz in den vergangenen Tagen erneut gestiegen, am Samstag lag sie bei 342 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von Sieben Tagen. Am Samstag wurden 1.270 neue Fälle in den vergangenen 24 Stunden gemeldet.