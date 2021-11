Sondersitzung des Kabinetts - Brandenburg entscheidet über Ausweitung der 2G-Regel

Do 11.11.21 | 07:00 Uhr

Klar ist: Die Corona-Regeln werden auch in Brandenburg verschärft. Wo genau überall 2G gelten wird, darüber will das Kabinett am Donnerstag entscheiden. Zur Debatte steht offenbar auch eine neue Obergrenze für Privatfeiern.

Vor dem Hintergrund der stark steigenden Infektionszahlen sollen auch in Brandenburg die Corona-Regeln wieder verschärft werden. Am Donnerstag will das Kabinett in einer Sondersitzung über eine neue Eindämmungsverordnung abstimmen. Fest stehe bereits, dass die 2G-Regelung künftig in Diskotheken, in Clubs und auf Festivals gelten solle, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bereits am Dienstag. Dann werde auch über eine mögliche 2G-Regelung in Gastronomie- und Beherbergungseinrichtungen sowie im Kulturbereich entschieden.

Debatte um Maskenpflicht an Grundschulen

Ebenfalls auf Donnerstag vertagt wurde die Frage, ob die Maskenpflicht für Grundschüler wieder eingeführt wird, wie es Berlin bereits am Montag beschlossen hatte. Dazu gab es offenbar unterschiedliche Ansichten. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) zeigte sich besorgt angesichts stark steigender Infektionszahlen unter Kindern und Jugendlichen in einigen Landkreisen.

Im Entwurf: 2G für Hotels und Pensionen

Die "Märkische Allgemeine" [maz-online.de Paywall] berichtete am Mittwoch über einen ihr vorliegenden Entwurf für die Eindämmungsverordnung. Aus diesem gehe hervor, dass private Feiern in Zukunft nur noch mit maximal 50 Personen in Innenräumen und maximal 100 Personen draußen erlaubt seien - unabhängig von 2G oder 3G. Laut Zeitungsbericht ist im Entwurf zudem die 2G-Regel für Hotels, Pensionen und Beherbergungsgebiete vorgesehen. Auch für Busreisen und Schiffsausflüge sei demnach geplant, dass daran nur Geimpfte oder Genesene teilnehmen können. Ausgenommen seien in beiden Fällen Kinder bis zwölf Jahren, für die es noch keinen Impfstoff gibt. Der Besuch von Friseur und Fitness-Studio wäre wiederum auch für Ungeimpfte mit Test (3G) möglich. Auf rbb-Nachfrage bei der Landesregierung hieß es, bei dem Entwurf handele es sich nicht um die aktuellste Version. Was genau angepasst wurde, blieb aber offen.



In Berlin 2G ab Montag auch beim Friseur

Ministerpräsident Woidke hatte angekündigt, sich beim Thema 2G mit Berlin abzustimmen. Der Berliner Senat hat bereits am Mittwoch weitere Einschränkungen für Menschen ohne Corona-Impfschutz beschlossen. So wird die sogenannte 2G-Regel von Montag an deutlich ausgeweitet. Angesichts der steigenden Infektionszahlen sollen künftig nur noch Geimpfte und Genesene (2G) Zutritt zu Restaurants, Kinos, Museen, Thermen oder Spielhallen haben, nicht auch Getestete. Ausgenommen sind hier Jugendliche unter 18 Jahren. In Berlin gilt die 2G Regel auch bei körpernahen Dienstleistungen wie Friseur-Besuchen, Kosmetik und sexuelle Dienstleistungen.



