Coronavirus - Kinderimpfungen in Berlin zunächst an einer Grundschule pro Bezirk möglich

So 12.12.21 | 16:39 Uhr

Bild: dpa/Jan Woitas

Ab Mittwoch können auch Fünf- bis Elfjährige in Berlin gegen das Coronavirus geimpft werden. Möglich ist die Imminisierung in den Berliner Impfzentren, aber auch an Grundschulen - erst einmal aber an nur einer pro Bezirk.



Berlin will ab Mittwoch auch an Grundschulen impfen. Der Gesundheitsverwaltung zufolge wird zunächst an jeweils einer Schule pro Bezirk geimpft. Die Impfungen an den Grundschulen sollen von Mittwoch bis Freitag nachmittags und am Samstag und Sonntag ganztägig möglich sein, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag. Demnach werden die genauen Uhrzeiten mitgeteilt, wenn ein Termin gebucht wird. Das ist laut Gesundheitsverwaltung täglich zwischen 7 und 18 Uhr telefonisch möglich unter der Telefonnummer 030 9028 2200. Die Zweitimpfungen sollen dann drei Wochen später an den gleichen Standorten erfolgen. Eltern und Erziehungsberechtigte sollen in einem gesonderten Schreiben über die Schulen näher informiert werden, hieß es.



dpa/L. Perenyi Fünf- bis Elfjährige - Impfungen für Kinder starten vorerst nur an wenigen Berliner Schulen Ab dem 15. Dezember sollen in Berlin Fünf- bis Elfjährige auch an Grundschulen geimpft werden. Doch die Anforderungen an Räumlichkeiten sind hoch. Von Sabrina Wendling, Tobias Schmutzler und Jonas Pospesch

Kinderimpfungen auch in Impfzentren möglich

Neben den Grundschulen wird es ab dem Mittwoch, 15. Dezember auch möglich sein, Fünf- bis Elfjährige in den Berliner Impfzentren immunisieren zu lassen, also in der Messe Berlin und am früheren Flughafen Tegel. Auch im neuen Impfzentrum im ICC, das ebenfalls am Mittwoch eröffnen soll, wird das Impfen von Kindern möglich sein.



Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) wies ausdrücklich darauf hin, Eltern sollten die Angebote in den Impfzentren und bei Kinderärzten auch wahrnehmen. Außerdem werden im Rahmen einer Impfaktion in der kommenden Woche auch Impfungen im Naturkundemuseum angeboten: von Mittwoch bis Freitag nachmittags und am Wochenende ganztägig. Die Terminbuchung ist online möglich [service.berlin.de] oder ebenfalls unter der Telefonnummer 030 9028 2200. Für die Impfungen im Naturkundenmuseum sollen Termine am Montag im Laufe des Vormittags freigeschaltet werden.

Sendung: Abendschau, 12.12.2021, 19:30 Uhr