Schulstart nach den Weihnachtsferien - Berliner Bildungsverwaltung setzt auf tägliche Tests

Do 30.12.21 | 21:04 Uhr | Von Kirsten Buchmann

dpa/Fabian Sommer Audio: Abendscahu| 30.12.2021 | Sabrina Wendling | Bild: dpa/Fabian Sommer

Die Schülerinnen und Schüler Berlins sollen am Montag in den Präsenzunterricht starten. Absichern will die Senatsverwaltung den Schulstart mit täglichen Tests. Der Berliner Landeselternausschuss kritisiert, dass diese erst in der Schule stattfinden. Von Kirsten Buchmann

Im Büro von Schulleiter Henning Rußbült steht ein Rollwagen voller Corona-Tests. Sie sollen für die ersten zwei, drei Tage reichen, sagt der Leiter des Berliner Hans-Carossa-Gymnasiums. "Wir haben die Lieferung kurz vor Weihnachten bekommen." Weiteren Nachschub gebe es auch: im Keller und in einem weiteren Büro. Für seine Schülerinnen und Schüler soll der Tag jeweils mit einem Corona-Test beginnen, fünfmal wöchentlich vor Ort in der ersten Schulwoche. Vor den Ferien waren es drei pro Woche. Laut Bildungsverwaltung sind die täglichen Tests an Berliner Schulen Pflicht für Schülerinnen und Schüler, die weder geimpft noch genesen sind. Jedoch seien so viele Tests da, dass sich auch alle bereits Geimpften und Genesenen in der ersten Schulwoche testen könnten.



"Präsenzunterricht gibt zusätzlich Stabilität und Verlässlichkeit"

Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) will Präsenzunterricht anbieten, solange es möglich ist. Denn Kinder und Jugendliche hätten sich seit Beginn der Pandemie mit vielen Einschränkungen in ihrem jungen Leben arrangieren müssen. "Präsenzunterricht gibt Schülerinnen und Schülern in dieser Situation durch regelmäßigen Kontakt mit ihren Lehrkräften zusätzlich Stabilität und Verlässlichkeit." Um vor Infektionen zu schützen, besteht außerdem an Schulen eine allgemeine Maskenpflicht. Weiter gelte zudem der Corona-Stufenplan. Demnach entscheiden Amtsärzte nach Rücksprache mit der regionalen Schulaufsicht wöchentlich, ob eine Schule auf Stufe Grün – also Präsenzunterricht – bleibt oder wegen einer besonderen Lage in den Wechselunterricht gehen muss.

Landeselternausschuss: Tests schon vor dem Schulweg

Der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Norman Heise, kritisiert allerdings, dass die Bildungsverwaltung den Kindern und Jugendlichen nicht vor den Weihnachtsferien Tests mit nach Hause gegeben habe, für einen Test noch vor dem ersten Weg zur Schule. Sein Appell lautet nun, dass sich die Schülerinnen und Schüler sowie die Schulbeschäftigten noch vor dem Unterrichtsstart am ersten Schultag selbst testen oder per Bürgertest testen lassen. Maximal 24 Stunden vor dem ersten Schultag solle das geschehen, "so dass wir eine gute Ausgangslage haben und nicht alle erst gemeinsam im Klassenraum das Testen durchführen müssen", sagt Heise. So erhofft der Elternvertreter, Infektionen aus den Schulen weitgehend heraushalten zu können.

dpa/Marijan Murat Schulschließungen laut Bundesministerin möglich - GEW und Brandenburger Landeselternrat fordern Distanzunterricht an Schulen Die Bundesbildungsministerin hält Schulschließungen für möglich - der Brandenburger Landeselternrat und die GEW fordern ohnehin Wechselunterricht nach den Ferien. Für die Berliner Bildungssenatorin dagegen soll Präsenzunterricht Priorität haben.



FDP schlägt Hygienestationen vor Schulen vor

Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Paul Fresdorf, schlägt vor, vor den Schulen Hygienestationen aufzustellen: "Das heißt, desinfizieren und kontaktlos Fieber messen, um schon mal die ersten Fälle zu identifizieren, bevor die Schule betreten wird." So will er die Schule so sicher wie möglich machen.

Schulleiter fordert tägliche Tests auch nach der ersten Woche

Eine logistische Herausforderung wäre das, meint Schulleiter Henning Rußbült, er hält das für zu aufwändig. Sinnvoll fände er es, die häufigeren Tests fünfmal wöchentlich auch über die erste Schulwoche hinaus beizubehalten. Vorsorglich hat er die Eltern vor Weihnachten aber auch schon mal darum gebeten, unter anderem Online-Passwörter und Druckertinte bereit zu halten - für den Fall, dass die Infektionszahlen steigen sollten und es zu einem Wechselunterricht kommen sollte: "Da haben wir die A- und B-Gruppen eingeteilt, so dass wir dann wissen, welche Schüler müssen zur Schule kommen und welche zu Hause bleiben in der einen Woche." Das sei vorbereitet. Auch wenn die Omikron-Variante in der Stadt angekommen ist, hofft der Rektor aber, dass es beim Präsenzunterricht bleiben kann. Meldungen über Infektionen unter Jugendlichen oder dem Kollegium seiner Schule hat er in den Weihnachtsferien bisher nicht erhalten.

Sendung: Inforadio, 30.12.2021, 15:00 Uhr