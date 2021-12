Protest von Personalrat und Verdi - Steglitz-Zehlendorf will 3G-Regel in eigenen Gebäuden nicht voll umsetzen

Do 09.12.21 | 16:53 Uhr | Von Roberto Jurkschat

Bild: Bildagentur-online/Joko

In Steglitz-Zehlendorf ist kurz vor dem Antritt der neuen Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg ein Streit um den Infektionsschutz entbrannt. Die Verwaltung will die 3G-Regel in den eigenen Gebäuden nicht voll umsetzen; aus Personalmangel, wie es heißt.

Der Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf will die seit Mittwoch geltende 3G-Regel für öffentliche Gebäude in den eigenen Dienstgebäuden nicht voll umsetzen. Die Entscheidung sei bereits am Dienstag von der damaligen Bezirksbürgermeisterin, Kerstin Richter-Kotowski (CDU) und den Stadträten getroffen worden, wie die neue Rathauschefin, Maren Schellenberg (Grüne), rbbl24 am Donnerstag bestätigte. Die Grünen-Politikerin hatte ihren Dienst als neue Bezirksbürgermeisterin in Steglitz-Zehlendorf erst am Donnerstag begonnen. An der 3G-Entscheidung war sie zuvor als Stadträtin beteiligt.

Eingangskontrollen nur in Lankwitz

"Im Moment haben wir nicht das Personal, um diese Regel in allen Teilen der Gebäude umzusetzen", sagte Schellenberg rbbl24. Angewendet werde 3G deshalb nur, wo Personalverkehr herrsche, zum Beispiel in den Bürgerämtern und im Sozialamt. Dort kontrollierten die Mitarbeitenden selbst, ob Bürger ihre Testergebnisse, Impf- und Genesenennachweise in die Sprechstunden mitbrächten. In der Bezirksverwaltung in Lankwitz werde die 3G-Regel zudem im gesamten Gebäude umgesetzt, die nötigen Dokumente würden gleich am Eingang vom Wachschutz kontrolliert. In dem Gebäude in der Gallwitzallee ist außer der Bezirksverwaltung allerdings auch die Direktion 4 der Berliner Polizei untergebracht.

Personalrat kritisiert fehlende 3G-Umsetzung

Verdi und der Personalrat der Bezirksverwaltung übten heftige Kritik an der fehlenden Umsetzung der Corona-Regeln in den eigenen Dienstgebäuden. "Unser Ordnungsamt soll die Einhaltung von 3G in Betrieben kontrollieren, aber die Verwaltung setzt die Regel selbst nicht um", sagte der Vorsitzende des Personalrates, Stephan Göldner, rbbl24. Der Bezirk habe rund 2.100 Mitarbeiter, die derzeitige Umsetzung der 3G-Regel schütze aber höchstens 250 Menschen. Die Zutrittsbeschränkungen für öffentliche Gebäude hatte der Senat erst in der vergangenen Woche beschlossen. Seit Mittwoch müssen alle Besucher geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet sein. Bezirksbürgermeisterin Schellenberg betonte, die Bezirksverwaltung unterstütze die Regelung grundsätzlich. "Uns fehlen für die Umsetzung in allen Gebäudeteilen aber die Kapazitäten und auch einen Wachschutz kann man im Moment nicht so leicht organisieren", so Schellenberg. Der Personalrat hingegen betont, zu einer Umsetzung von 3G habe es durchaus die Gelegenheit gegeben. "Es war eine Woche Zeit, aber die neuen Regeln für den Infektionsschutz wurden schlicht nicht umgesetzt", sagte Göldner.

"Da war kein Verständnis vorhanden"

Zudem habe die frühere Bezirksbürgermeisterin Kerstin Richter-Kotowski in einem Gespräch mit dem Personalrat am Mittwoch kein Entgegenkommen signalisiert. "Da war kein Verständnis vorhanden", so Göldner. "Es hieß, ohne zusätzliches Personal sei eine Eingangskontrolle wegen der Vielzahl der Verwaltungsstandorte nicht umsetzbar. Ein Wachschutz sei in der Kürze der Zeit und in der notwendigen Anzahl nicht zu bekommen. Auch dürften zum Beispiel ältere oder hilfsbedürftige Menschen nicht abgewiesen werden." Verdi und der Personalrat fordern jetzt, dass die neue Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg (Grüne) das Thema 3G in öffentlichen Gebäuden in den Rat der Bürgermeister einbringt, um eine berlinweite und einheitliche Regelung für öffentliche Gebäude zu erzielen. Schellenberg selbst äußerte gegenüber rbbl24 Verständnis für die Mitarbeiter. "Im Grundsatz stimme ich dem Personalrat voll zu. Wir werden bei der Sitzung des Krisenstabes am Freitag das Problem besprechen und versuchen, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden."

