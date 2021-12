In Berlin wird die Wartefrist für Boosterimpfungen auf drei Monate verkürzt. Das gab die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Montagmorgen auf Twitter bekannt.



Es mache keinen Sinn, so Kalayci, boosterwillige Menschen zurückzuschicken, obwohl eine frühere Auffrischung des Impfschutzes empfohlen werde. "Wir befinden uns in einer sehr kritischen Phase vor einer Omikron-Welle", so Kalayci weiter, "jede Boosterimpfung zählt". Eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkomission erwarte sie zeitnah, so die Senatorin, die am Dienstag aus dem Amt ausscheidet.