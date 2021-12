Nonnemacher hofft auf breite Beteiligung - Kinderimpfungen in Brandenburg sollen nächste Woche starten

Sa 11.12.21 | 17:29 Uhr

Fabian Sommer/dpa Audio: Inforadio | 11.12.2021 | Ursula Nonnemacher | Bild: Fabian Sommer/dpa

In der kommenden Woche soll auch in Brandenburg die Impfung von Kindern zwischen dem fünften und elften Lebensjahr starten. Wann genau es losgehen kann, ist allerdings noch nicht klar. Gesundheitsministerin Nonnemacher hofft auf eine breite Beteiligung.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne) hat die geplante Corona-Impfung für jüngere Kinder begrüßt. Sie stehe dem neuen Kinderimpfstoff sehr positiv gegenüber, sagte Nonnemacher dem rbb am Samstag. "Ich würde meine Kinder, die nun alle erwachsen sind, impfen lassen, wenn sie in dieser Altersgruppe wären", erklärte sie. Angesichts der hohen Inzidenzen in dieser Altersgruppe sei sie froh, nun ein Angebot machen zu können. Eltern sollten sich vor der Impfung von Ärzten beraten und aufklären lassen.

dpa/Jens Kalaene Fragen und Antworten - Das bedeutet die Impfpflicht in Gesundheitseinrichtungen Der deutsche Bundestag hat am Freitag eine Impfpflicht für Menschen beschlossen, die in Kliniken, Praxen oder Pflegeheimen arbeiten. Die Pflicht soll ab Frühjahr gelten. Eine Übersicht, was das für Beschäftigte in Berlin und Brandenburg bedeutet.

Nonnemacher hofft, dass Kinderimpfangebot angenommen wird

Kinder erkrankten zwar selten an schweren Covid-Verläufen, doch sei es wertvoll, auch diese seltenen Fälle zu verhindern, mahnte sie. Zudem wisse man noch nicht genug über mögliche Langzeitfolgen der Virusinfektion bei Kindern, sagte Nonnemacher: "Von daher bin ich sehr froh, dass wir endlich Angebot machen können und hoffe auch, dass es angenommen wird", unterstrich sie.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte am Freitag eine Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen und im Umfeld von Risikopatienten empfohlen. Wenn die Familien es wünschen, könnten aber auch alle anderen Kinder in der Altersgruppe geimpft werden.

Startzeitpunkt ist noch unklar

Wann in Brandenburg das Kinderimpfen starten kann, ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums noch nicht gesichert. An diesem Wochenende soll der Impfstoff an den Großhandel in der Region ausgeliefert werden. Ab Montag sollen die Brandenburger Apotheken versorgt werden, so dass frühestens ab Donnerstag geimpft werden könnte.

Berlin will ab Mittwoch Kinder impfen

In Berlin sind noch nicht alle Impfstellen für den Corona-Impfstart für Kinder ab fünf Jahren vorbereitet. Zwar sollen die Impfungen für jüngere Kinder in den großen Zentren am kommenden Mittwoch beginnen, aber der Einsatz der mobilen Impfteams in Schulen sei noch nicht geklärt. Das sagte die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Freitag im Inforadio vom rbb.

dpa/Annette Riedl Berliner Gesundheitssenatorin - Kalayci: Noch nicht alle Impfstellen für Kinder-Impfungen bereit Ab nächstem Mittwoch sollen Kinder in Berlin gegen Covid geimpft werden können. Die Impfzentren stehen dafür bereit, wie Gesundheitssenatorin Kalayci im rbb bestätigt. Gesprächsbedarf gebe es noch mit den Bezirken, was das Impfen in Schulen angeht.



Unterdessen meldete das Deutsche Rote Kreuz (DRK) unter anderem, dass im Impfzentrum Tegel die ersten KInderimpfungen für Mittwochnachmittag geplant sind. Vorgesehen seien zehn zusätzliche Impfkabinen, die möglichst kindgerecht gestaltet werden sollen - unter anderem mit Blick auf die Farbgebung, sagte der Sprecher des DRK Berlin-Brandenburg, Karsten Hintzmann, am Freitag. Der Landesverband betreibt das Impfzentrum auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel und ist für die Projektsteuerung aller Impfzentren zuständig. Der Malteser Hilfsdienst, der das Impfzentrum auf dem Messegelände betreibt, machte auf Anfrage noch keine Angaben zu Details der Kinderimpfungen. Kalayci kündigte den Start auch dort für kommenden Mittwoch an. Vorgesehen ist das auch für das Impfzentrum im ehemaligen Kongresszentrum ICC, das nächste Woche öffnen soll.

Sendung: Inforadio, 11.12.2021, 16:20 Uhr