Brandenburg hat schon recht strenge Corona-Regeln und will erstmal nicht viel mehr anpassen - das kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) im rbb an. Eine notwendige Änderung soll es jedoch geben.

In Brandenburg werden nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz die Kontaktbeschränkungen nach den Weihnachtsfeiertagen weiter verschärft. Spätestens vom 28. Dezember an sollen private Treffen sowohl im Freien als auch in Innenräumen nur noch bis maximal zehn Personen erlaubt sein, teilte die Staatskanzlei am Dienstagabend mit.

Dies gelte auch für Geimpfte und Genesene. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres seien davon ausgenommen. Da Brandenburg seine Maßnahmen bereits am 14. Dezember auf die neue und gefährlichere Situation ausgerichtet hat, ergibt sich aus den Beschlüssen von Bund und Ländern am Dienstag nur eine notwendige Änderung. Diese werde das Kabinett voraussichtlich am Mittwoch in einer Sondersitzung beschließen, hieß es in der Mitteilung.