Epidemische Notlage - Brandenburger Kabinett berät über schärfere Corona-Regeln

Di 14.12.21 | 07:29 Uhr

Bild: dpa/M. Skolimowska

Die "epidemische Notlage" ermöglicht es der Landesregierung am Dienstag noch schärfere Beschränkungen zu entscheiden. So sollen Clubs und Diskotheken grundsätzlich geschlossen werden. Die Presse-Konferenz sendet rbb24 im Livestream.



Das Kabinett in Brandenburg will am Dienstag über schärfere Beschränkungen vor dem Hintergrund der angespannten Lage in den Krankenhäusern entscheiden. Dafür stellte der Landtag die Weichen, indem er eine epidemische Notlage wegen der Corona-Pandemie feststellte. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kündigte an, dass Clubs und Diskotheken grundsätzlich geschlossen werden sollen.

Maßnahmen über die Bund-Länder-Vereinbarung hinaus

Die Maßnahmen orientieren sich an den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferen. Mit der Schließung von Clubs und Diskos würde Brandenburg aber über die Bund-Länder-Vereinbarung hinausgehen. Auch Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besucherinnen und Besuchern sollen verboten werden. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Regionen mit einer hohen Sieben-Tage-Inzidenz werden nach den Plänen verlängert. Dazu kommen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Mit §28a des Infektionsschutzgesetzes und nach dem Beschluss des Landtages könnte die Landesregierung zudem ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen verfügen, Sport-, Freizeit- und Kulturveranstaltungen untersagen oder beschränken sowie das Betreten von beispielweise Krankenhäusern neu regeln.

Schulschließungen nicht zuläassig

Nicht möglich sind die Anordnung genereller Ausgangsbeschränkungen, die Untersagung der Sportausübung, eine Versammlungs- und Ansammlungsuntersagung, ein Verbot von religiösen Zusammenkünften, die Schließung von Gaststätten und Hotel. Eine generelle Schließung von Kindertagesstätten und Schulen ist nach den Bestimmungen von §28a ebenfalls nicht zulässig, hob die Co-Vorsitzenden der Landtagsfraktion der Grünen, Petra Budke, in ihrer Rede im Landtag hervor. In dieser Woche sollen in Brandenburg die Impfungen von Kindern im Alter von fünf und elf gegen das Coronavirus beginnen. In der ersten Tranche werde mit rund 70.000 Impfdosen von Biontech/Pfizer gerechnet, die für Erst- und Zweitimpfungen von rechnerisch rund 35.000 Kindern reichten. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg werde am Dienstag auf ihrer Webseite kvbb.de eine Liste mit Ärzten veröffentlichen, die Kinderimpfungen anböten, so das Ministerium. Auch in kommunalen Impfstellen sollen diese Woche Kinder-Impfungen starten.

Brandenburg auf vorletzten Platz bei Impfungen

"Wir müssen alles, gemeinsam alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Belastung unseres Gesundheitssystems zu senken", sagte Woidke in der Sondersitzung des Landtags in Potsdam. "Wir müssen alles dafür tun, Menschenleben zu retten." Eine Gewöhnung an 500 Covid-19-Tote täglich in Deutschland und eine Überlastung der brandenburgischen Krankenhäuser und des körperlich und psychisch seit Wochen geforderten medizinischen Personals dürfe es nicht geben. Ziel müsse sein, Menschenleben zu retten und die Belastung des Gesundheitswesens zu verringern, so Woidke.

Der Anteil der geimpften Brandenburgerinnen und Brandenburger sei trotz gestiegener Nachfrage noch immer zu gering. Hinter Sachsen liegt Brandenburg mit einer Quote von 63 Prozent der komplett Geimpften auf dem vorletzten Platz im Ländervergleich.



