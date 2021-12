Was die Corona-Variante Omikron so besonders macht

In Berlin und Brandenburg wurde die Omikron-Variante bereits festgestellt, so beispielsweise bei einem von elf Sängern, die nach einem Konzert in einer Potsdamer Kirche positiv getestet wurden. Am Dienstag sei das Potsdamer Gesundheitsamt vom zuständigen Amt des in Berlin lebenden Betroffenen informiert worden, dass bei diesem eine Omikron-Variante nachgewiesen worden sei.

Zuständig für die Einreiseregeln ist die Bundesregierung. "Die Einreise sicherer zu machen, hilft, damit sich die Omikron-Variante nicht so schnell ausbreitet", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. "Verhindern können wir die Verbreitung nicht, nur verzögern. Je länger es dauert, bis Omikron auch Deutschland im Griff hat, umso besser."

Konkret heißt es im Beschluss der Gesundheitsminister der Länder, die Bundesregierung werde gebeten, die Coronavirus-Einreiseverordnung zu verändern. So sollen Reisende ab sechs Jahren, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem zum Zeitpunkt der Einreise als Virusvarianten-Gebiet eingestuften Gebiet aufgehalten haben, schon vor der Abreise einen negativen PCR-Testnachweis vorlegen. Ein Antigen-Schnelltest solle hierfür nicht mehr zulässig sein. Die dem Negativtest-Nachweis zugrundeliegende PCR-Testung dürfe bei Abflug im Ausland nicht länger als 48 Stunden zurückliegen.