In Berlin gelten ab Freitag neue Regeln für die Corona-Quarantäne. Angesichts der inzwischen dominanten Omikron-Variante wird die Dauer für die Quarantäne von Kontaktpersonen sowie für die Isolation von Infizierten verkürzt. Der Senat setze die am 7. Januar dazu getroffenen Vereinbarungen von Bund und Ländern jetzt um, sagte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. "Und das bereits ab morgen." Bei seiner Sitzung am vergangenen Dienstag hatte der Senat den Bund-Länder-Beschluss zunächst noch nicht in Landesrecht überführt und das damit begründet, im Sinne eines bundesweit einheitlichen Vorgehens eine Verordnung des Bundes abwarten zu wollen. Diese soll am Freitag abschließend im Bundesrat behandelt werden.

Kontaktpersonen von Infizierten müssen künftig nicht mehr in Quarantäne , wenn sie eine Auffrischungsimpfung haben, seit weniger als drei Monaten doppelt geimpft, einfach geimpft und genesen sind. Für alle anderen Kontaktpersonen sowie für Infizierte sollen Quarantäne oder Isolation in der Regel nach zehn Tagen enden. Nach Ablauf dieser Phase wird kein erneuter Test benötigt. Nach sieben Tagen kann man sich mit PCR- oder Antigentest freitesten . Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen benötigen dazu zwingend einen PCR-Test und müssen seit mindestens 48 Stunden ohne Symptome sein. Sind Kinder und Jugendliche Kontaktpersonen von Omikron-Infizierten, können sie sich schon nach fünf Tagen per PCR-Test oder Antigen-Schnelltest freitesten .

Die Regierende Bürgermeisterin hatte es am Dienstag angekündigt, am Mittwoch wurde das Vorhaben konkret: In sozialen Brennpunkten wie der Pallasstraße in Berlin-Schöneberg sollen gezieltere Impfaktionen starten.

Nach Gotes Einschätzung wird die Nachfrage nach PCR-Tests, die etwa zum Überprüfen eines positiven Schnelltestergebnisses nötig sind, größer bleiben als das Angebot. "Wir können selbstverständlich die PCR-Kapazitäten noch etwas steigern in Berlin, das tun wir auch." Gote kündigte längere Öffnungszeiten und mehr Personal für die landeseigenen Testzentren an. "Wir prüfen auch die Beauftragung der gewerblichen Teststrukturen. Aber eins ist auch klar: Es wird am Ende nicht reichen." Das Problem gebe es in ganz Deutschland.



Die Corona-Inzidenz in Berlin lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag bei 918,6 - nach 856,4 am Vortag. Sie gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert wurden. Nur in Bremen ist der Wert im Ländervergleich mit 1349,2 noch höher, bundesweit beträgt die Sieben- Tage-Inzidenz 427,7. Der Berliner Bezirk mit der höchsten Inzidenz ist Friedrichshain-Kreuzberg mit 1398,2 vor Neukölln (1248,0) und Mitte (1149,8). Die Altersgruppe mit der höchsten Inzidenz in Berlin sind laut Gote die 20- bis 24-Jährigen, hier liegt der Wert bei 1865.

Sendung: Abendschau, 13. Januar 2022, 19:30 Uhr