Corona-Lage in Berlin - Senat berät über MPK-Beschlüsse - Verzicht auf Präsenzpflicht in der Kritik

Di 25.01.22 | 09:05 Uhr

dpa/Kira Hofmann Audio: Inforadio | 25.01.2022 | Christoph Keller | Bild: dpa/Kira Hofmann Download (mp3, 16 MB)

Der Berliner Senat beschäftigt sich am Dienstag mit den Beschlüssen der Bund-Länder-Runde, wird seine Verordnung aber wohl noch nicht anpassen. Themen wie die abgeschaffte Präsenzpflicht und Kontakt-Quarantäne stehen im Fokus.

Der Berliner Senat berät am Dienstag unter anderem über die Corona-Lage in Berlin. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) informiert unter anderem über die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens am Montag.



Beschlüsse dazu sollen am Dienstag noch nicht gefasst werden. Die Berliner Infektionsschutzverordnung soll erst bei der nächsten Senatssitzung in der kommenden Woche an die Vereinbarungen bei der Ministerpräsidentenkonferenz angepasst werden, hieß es aus dem Senat. Bei dringendem Bedarf wäre aber auch eine Sondersitzung davor noch denkbar.

Giffey: Lage in kritischer Infrastruktur "noch nicht gravierend"

Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte am Montag auf Verschärfungen der bestehenden Corona-Maßnahmen verzichtet. Giffey verteidigte das Vorgehen am Dienstagmorgen im ZDF-Morgenmagazin. Man habe "angemessenen und mit Augenmaß" auf die aktuelle Lage reagiert. "Es geht darum, die bisher getroffenen Maßnahmen konsequent fortzuführen. Die Intensivstationen sind nicht überlastet, deshalb hat das Expertengremium der Bundesregierung auch keine weiteren Verschärfungen angeraten. Gleichzeitig müssen wir uns vorbereiten auf weitere Personalausfälle in der kritischen Infrastruktur", so Giffey.



In Berlin gebe es wegen der Personalausfälle zwar bereits leichte Einschränkungen, etwa bei den Verkehrsbetrieben, die seien aber noch nicht gravierend, sagte die Regierende Bürgermeisterin im ZDF. Auch werde versucht, über Vertretungspläne gegenzusteuern.



Es gehe darum, die Beschränkungen möglichst zu verteilen und die Grundversorgung aufrechzuerhalten. Dazu gebe es Pandemiepläne, die ausgelegt seien für einen Personalausfall von bis zu 30 Prozent. Derzeit sei man bei rund 15 Prozent. Sollte sich die Situation verschärfen, werde nachgesteuert. Darauf bereite man sich vor, so Giffey.



dpa/K. Schmitt 3 min Verwirrung um Kontaktpersonen - Klare Quarantäne-Regeln für Berliner Kitas und Schulen gesucht Die Infektionszahlen an Berliner Schulen und Kitas steigen erheblich an. Doch gerade jetzt lockern die Amtsärzte die Quarantäne-Regeln für Kontaktpersonen. Der Senat reagiert unkoordiniert und Die Linke ist schockiert.Von Jan Menzel

Gesundheitsstadtrat sieht Versäumnisse

Bei der Bund-Länder-Runde am Montag war außerdem festgelegt worden, dass PCR-Tests angesichts knapper Laborkapazitäten auf vulnerable Gruppen konzentriert werden sollen. Die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister sollen dazu eine neue Teststrategie erarbeiten.



Der Berliner Bezirk Mitte ist aktuell bundesweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen, mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 3.166,5. Der Gesundheitsstadtrat von Mitte, Christoph Keller (Linke), bezeichnete die Fokussierung der PCR-Tests auf vulnerable Personen am Dienstagmorgen im rbb-Inforadio als "alternativlos", gleichwohl gebe es offene Fragen: Wie nun mobile Pflegedienste mit PCR-Tests umgehen sollen, sei offen, so Keller.



Grundsätzlich seien die Bezirke bei der neuen Teststrategie außen vor, bemängelte der Linke-Politiker: "Wir Bezirke haben schon vor zwei Wochen zwei landeseigene Teststellen pro Bezirk gefordert, die Senatorin [Ulrike Gote (Grüne); Anm. d. Red.] hat das aber abgelehnt. Man wolle zunächst prüfen, ob auch private Anbieter kostenlose PCR-Tests durchführen könnten. Allerdings müssen viel dringender die Laborkapazitäten erhöht werden. Bund und Länder könnten das gemeinsam besser machen", mahnte Keller an.

imago images/Stefan Zeitz Bis Ende Februar - Berlin setzt Präsenzpflicht an Schulen aus Es gilt bereits ab Dienstag: Die Senatsbildungsverwaltung setzt die Präsenzpflicht an Berliner Schulen bis Ende Februar aus. Sie reagiere damit auf die Infektionszahlen und die Entscheidung der Amtsärzte, dass Schüler nicht mehr in Quarantäne müssen.



Keller kritisiert Verzicht auf Präsenzpflicht

Bei der Berliner Senatssitzung am Dienstag geht es auch um die Corona-Lage an den Schulen und Kitas. Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) hatte am Montag bekanntgegeben: Die Präsenzpflicht, nach der alle Kinder beim Unterricht in der Schule sein müssen, ist aufgehoben worden. Eltern, die sich angesichts der Infektionslage Sorgen um eine mögliche Ansteckung ihrer Kinder machen, können nun entscheiden, sie zu Hause zu behalten.



Auch daran übt der Gesundheitsstadtrat des Bezirks Mitte Kritik. Dieser Schritt sei nicht mit den Bezirken abgesprochen worden, sagte Christoph Keller im Inforadio. Auf ihn sei die Bildungssenatorin nicht zugekommen. Im Aussetzen der Präsenzpflicht liege auch eine Gefahr, so der Gesundheitsstadtrat weiter: "Nach den Ferien bleiben wahrscheinlich gerade die zuhause, die im Präsenzunterricht besser aufgehoben wären, weil sie zuhause nicht die Unterstützungsmöglichkeiten haben wie in der Schule", bemängelte Keller.



dpa/Petr David Josek "Test-to-stay" an Berliner Kitas? - "Mir tun viele Familien leid, auf die das zukommen wird" Die Berliner Amtsärzte würden die neue Quarantäne-Regelung der Schulen gern auch in Kitas praktizieren. Statt Quarantäne müssten sich dann Kontaktpersonen nur noch fünf Tage lang täglich testen. Wäre das auch was für die Jüngsten? Von Oda Tischewski

Quarantäneregelung auf dem Prüfstand

Auf der Senatssitzung soll auch Klarheit über die Quarantäne-Regelungen für Kontaktpersonen an den Berliner Schulen und Kitas geschaffen werden. Die Amtsärzte der zwölf Berliner Bezirke hatten bereits in der vergangenen Woche beschlossen, dass Kinder und Jugendliche, die in der Klasse Kontakt mit positiv getesteten Mitschülerinnen und Mitschülern hatten, nicht mehr in Quarantäne gehen müssen. Das wurde am Wochenende bekannt.



Stattdessen sollen täglich Schnelltests in diesen Klassen durchgeführt werden. In den Kitas soll nach dem gleichen Muster verfahren werden. Kritik an dem Vorstoß der Amtsärzte gab es unter anderem aus den Senatsverwaltungen für Gesundheit und Bildung. Schulen und Kitas müssen zurzeit selbst entscheiden, wie sie die Quarantäne-Regeln umsetzen.



Sendung: Inforadio, 25.01.2022, 7:25 Uhr