Der Oberbürgermeister von Potsdam, Mike Schubert (SPD), ist am Mittwoch positiv auf Corona getestet worden. Er habe sich in häusliche Quarantäne begeben, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow am Mittwoch dem rbb. Schuberts Amtsgeschäfte übernehme vorerst Bürgermeister Burkhard Exner (SPD).



Nach einem Fall im persönlichen Umfeld hat sich das Stadtoberhaupt demnach in den vergangenen Tagen regelmäßig testen lassen. Der PCR-Test am Mittwoch sei positiv ausgefallen. Damit nimmt Schubert am Mittwoch nicht an der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung teil. Schubert ist den Angaben zufolge doppelt geimpft und geboostert.