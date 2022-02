Wegfall der Maskenpflicht in Schulen noch keine Option für Bildungssenatorin Busse

Trotz sinkender Corona-Infektionszahlen an den Berliner Schulen wird es vorerst bei der Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler bleiben. Das sagte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) am Mittwoch in der rbb-Abendschau.

Zwar sei die Omikron-Welle anscheinend gebrochen, die Zahlen seien aber immer noch sehr hoch, so Busse. Experten wie Professor Christian Drosten von der Charité würden deshalb weiter dazu raten, mit dem Wegfall der Maskenpflicht zu warten. Diese seien aus Sicht des Virologen weiterhin ein sicheres und probates Mittel in der Pandemie, so die Bildungsministerin.