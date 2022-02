Aktuell liegt die Auslastund der Berliner Impfzentren bei unter 50 Prozent. Dennoch kosten Berlin die drei Impfzentren Messe, ICC und Tegel monatlich gut 17 Millionen Euro. Diese Zahl ergibt sich aus einer Antwort der Berliner Gesundheitsverwaltung auf eine Anfrage des rbb. Jedes Impfzentrum kostet danach aktuell 5,71 Millionen Euro pro Monat. In den Kosten enthalten sind die Mittel für den Betrieb, die Miete, Sachmittel und das Personal.

Die Gesamtkosten für die Impfzentren hängen auch von der Auslastung der Impfzentren ab, sagte eine Sprecherin der Gesundheitsverwaltung dem rbb: Bei einer geringen Auslastung - wie sie derzeit herrscht -, wird weniger Personal benötigt. Das senke zwar die Gesamtkosten, die Kosten für Betrieb, Miete usw. blieben aber gleich.

Auch in drei der Brandenburger Impfzentren geht die Zahl der Impfungen nach rbb-Informationen zurück. In den beiden Potsdamer Impfzentren Metropolis Halle und Schinkelhalle gab es in der letzten Dezemberwoche 2021 noch 4.290 Impfungen, in der letzten Januarwoche nur 3.197 Impfungen. In Schönefeld waren es in der letzten Januarwoche ebenfalls deutlich weniger als im Monat zuvor.