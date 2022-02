Am Mittwoch wurde von Bund und Ländern beschlossen, die Corona-Regeln stufenweise zu locken. Zuerst sollen die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene fallen. Der Berliner Senat plant, die für diesen Öffnungsschritt nötige Verordnung allerdings erst in seiner übernächsten Senatssitzung am 1. März zu beraten. Das sagte der stellvertretende Senatssprecher Sebastian Brux dem rbb auf Anfrage. Die Gesundheitsverwaltung arbeite an der Verordnung, die für diesen Tag eingeplant ist. In Kraft treten würde die Regelung dann voraussichtlich am 4. März. Für dieses Datum hatten Kanzler und Ministerpräsidenten auf ihrer Konferenz am Mittwoch bereits die nächsten Öffnungsschritte vorgesehen.