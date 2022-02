In der Diskussion um eine einrichtungsbezogene Impfpflicht widersprechen sich in Brandenburg die grüne Gesundheitsministerin und der CDU-Fraktionschef. Knirscht es in der Kenia-Koalition? Von Thomas Bittner

Als Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in der vergangenen Woche für ein paar Tage von der politischen Bildfläche verschwunden war und sich im Kabinett vertreten ließ, passierte Wundersames: Sein Stellvertreter, CDU-Innenminister Michael Stübgen, wirkte, als sei er in der Opposition.

Am Dienstag scherte auch CDU-Fraktionschef Jan Redmann aus. Er pflichtete CSU-Chef Markus Söder bei: "Die einrichtungsbezogene Impfpflicht, so wie sie jetzt ausgestaltet ist, ist nicht umsetzbar. Diese Wahrheit sollten wir aussprechen." Es wäre der transparenteste Weg, sie auszusetzen. Mehr noch: Man solle sie auf Bundesebene grundsätzlich hinterfragen, weil man mit dem Impfen in Zeiten der Omikron-Variante weniger dazu beitragen könne, die Weitergabe des Virus und die Infektionen zu verhindern.

Er forderte per Zeitungs- und Fernseh-Interviews die umgehende Abschaffung nächtlicher Ausgangsbeschränkungen und stellte die 2G-Regel in Gastronomie und Einzelhandel infrage. Hinter den Kulissen wurde zusätzlich Druck gemacht. Man wollte nicht auf die nächste Ministerpräsidentenrunde Mitte Februar warten.

Das ist auch nicht verwunderlich. Als die Grünen im Bund in der Opposition waren, sah es manchmal andersherum aus. Da legten sich die Bündnis-Grünen bei der Flughafenfinanzierung quer, wollten nicht ohne weitere Prüfungen Millionenbeträge an die Flughafengesellschaft überweisen.

Die Rollen in der Potsdamer Kenia-Koalition haben sich verändert. Als die CDU noch in Berlin die Kanzlerin stellte, standen auch die märkischen Christdemokraten loyal zu den Beschlüssen der Merkel-Runde mit den Ministerpräsident:innen.

Gesundheitsministerin Nonnemacher reagierte not amused: "Ich halte es für eine Selbstverständlichkeit, dass die Impfpflicht umgesetzt wird. Und deshalb halte ich das jetzt nicht für hilfreich, wenn das von Fraktionschef Redmann in Frage gestellt wird."

Fraktionschef Redmann ist mit der neuen CDU-Parteispitze eng vernetzt. Als einziger Brandenburger wurde er in den Bundesvorstand gewählt. Erst am Montag war er bei einem Treffen der Fraktionsvorsitzenden mit Parteichef Friedrich Merz zusammengekommen. Dort ging es auch um die Impfpflicht. Die CDU-Bundestagsfraktion will eine bundesweite Aussetzung beantragen. Insofern befindet sich Redmann voll auf Unions-Linie.

Vize-Ministerpräsident und CDU-Landeschef Stübgen will sich über bundespolitische Initiativen seiner Partei erst einmal nicht äußern. Er war nach der Kabinettssitzung schon wieder auf Kenia-Linie: "Wir arbeiten seit Wochen daran, dieses komplizierte Gesetz in Brandenburg umzusetzen. Und zwar so, dass unsere Landkreise und Gesundheitsämter es auch umsetzen können."

Dass dieses Gesetz kompliziert ist, dürfte aber schon länger bekannt sein. Offensichtlich hatten sich die Länder beim schnellen Gesetzgebungsverfahren zu wenig darum gekümmert, wie sehr sie sich selbst in die Pflicht nehmen ließen. In Windeseile ging das Projekt durch Bundestag und Bundesrat.

Der Gesetzestext ist eindeutig. Er legt die Entscheidung über Betretungs- und Beschäftigungsverbote in die Hände der Gesundheitsämter.

Schon in den vergangenen Wochen hatte sich abgezeichnet, dass die Kommunen in Brandenburg mit dem Management der Impfpflicht überfordert sein würden. In einer internen Schalte hatten Landräte und Oberbürgermeister mit den unterschiedlichsten Parteibüchern drängende Fragen an den Ministerpräsidenten und seine Gesundheitsministerin gestellt. Die Fronten gehen quer durch Parteireihen.