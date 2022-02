Was in Berlin jetzt erlaubt ist - und was verboten

Nach den Beschlüssen des Senats vom Dienstag gelten ab Samstag einige Lockerungen in Berlin. Unter anderem gibt es eine höhere Obergrenze für Großveranstaltungen. In geschlossenen Räumen sind ab Samstag bis zu 4.000 Personen erlaubt. Austragungsorte von Großveranstaltungen (ab 2.001 Besucher) dürfen maximal zu 30 Prozent ausgelastet werden. In Innenräumen gilt die 2G-Regel plus FFP2-Maskenpflicht.

Zudem werden ab Samstag die Einlasskontrollen an Geschäften gelockert. Künftig müssen Geschäfte erst ab einer Größe von 200 Quadratmetern am Einlass auf 2G kontrollieren. Bisher war das für Geschäfte ab 100 Quadratmeter Pflicht. Eine komplette Aufhebung der 2G-Regeln im Einzelhandel hat der Senat zwar am Dienstag debattiert, bisher aber noch nicht beschlossen. Darüber soll am Dienstag entschieden werden. In Brandenburg wurde 2G im Einzelhandel am Mittwoch abgeschafft.

Sobald auch eine 2G-Regel in Berlin greift, soll eine FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel eingeführt werden, kündigte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD).