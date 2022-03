Für alle Schülerinnen und Schüler in Berlin gilt ab diesem Dienstag (1. März) wieder die Präsenzpflicht. Diesen Schritt hatte der Senat vor einer Woche beschlossen.



Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) sagte, der Lernort Schule sei für Kinder und Jugendliche das Wichtigste. Sie begründete den Schritt mit rückläufigen Corona-Zahlen. Nach Angaben der Bildungsverwaltung waren von mehr als 100.000 Tests in der vergangenen Woche in Schulen 870 positiv. Nur in einer öffentlichen Schule in Berlin gab es demnach Wechselunterricht.



Es gelte aber weiter Maskenpflicht, zudem müssten sich Schülerinnen und Schüler drei Mal pro Woche auf das Corona-Virus testen lassen, betonte Senatorin Busse. Weiterhin von der Präsenzpflicht befreit bleiben Schüler mit Vorerkrankungen und jene, in deren Familien vulnerable Menschen leben. Beides muss per Attest nachgewiesen werden.



Brandenburg will ab dem 7. März wieder die Präsenzpflicht an Schulen einführen.