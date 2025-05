Stabiler Content für Gen Z: @deindailyupdate ist der regionale News-TikTok-Kanal von rbb|24 und Fritz. Über alles, was in Berlin und Brandenburg gerade geht - ob Politik, Wohnen, Trends, Gaming, Popkultur oder Lifestyle. Damit Du mitreden kannst.

Wir freuen uns über Austausch mit Dir! Ob Rückfragen, Feedback, persönliche Erlebnisse, oder Themenvorschläge: Schreibe uns einfach in der Kommentarspalte oder per Direktnachricht und lass uns wissen, was Dir durch den Kopf geht. Ein paar Grundregeln gibt es allerdings: