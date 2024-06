Das endgültige Ergebnis der Europawahl in Berlin und Brandenburg ist am Freitag festgestellt worden. Gegenüber den vorläufigen Daten gibt es jedoch nur geringfügige Unterschiede, die politischen Kräfteverhältnisse verändern sich nicht.

Das endgültige Ergebnis der Europawahl am 9. Juni in Berlin und Brandenburg steht fest. Es ergaben sich nur geringfügige Abweichungen vom vorläufigen Ergebnis. Die prozentualen Werte blieben in beiden Ländern gleich.

Einen starken Einstand kann das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) feiern: Bei ihrer ersten Europawahl holt die neue Partei 134.113 Stimmen (8,7 Prozent). Die FDP rutscht hingegen mit 67.107 Stimmen (4,3 Prozent) weiter ab und liegt noch hinter der europafreundlichen Kleinstpartei Volt, die auf 74.273 Stimmen (4,8 Prozent) kommt.



Wahlberechtigt waren in Berlin 2.495.665 Personen, von denen 1.553.432 auch ihre Stimme abgaben. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 62,2 Prozent, etwas höher als bei der letzten Europawahl 2019 (60,2 Prozent). Am höchsten war dieses Mal die Beteiligung Steglitz-Zehlendorf, am niedrigsten in Spandau und Neukölln. Rund 8.300 Stimmen waren ungültig.