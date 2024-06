Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 11.06.2024 | 09:03 Uhr

Wo die Computer-App keine Generallösung für alle Probleme darbietet, halten sich gerade junge Menschen dann an Diejenigen, die dann anderweitig diese Generallösung auf der Agenda haben. Tickt die Clique nach der Lautstärke ihres Anführers heute so, votiert sie so und in vier, fünf, acht oder zehn Jahren wiederum anders.



Reduktion von Komplexität könnte das wissenschaftlich benannt werden, umgangssprachlich: Wenn alles über den Kopf wächst, zieht sich der Mensch in sein Schneckenhaus zurück und wehrt alles für ihn Neuartige ab.



Öffnen oder verschanzen, das ist die grundsätzliche Alterntive. Selbstverständlich gibt es überall Maße dazu.