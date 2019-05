SPD will reden, AfD spürt Rückenwind für Landtagswahl

Enttäuschung bei den etablierten Parteien, Freude bei den Grünen und der AfD - das ist die Stimmung am Tag nach dem Wahltag in Berlin und Brandenburg. Vor allem in Brandenburg haben SPD, Linke und CDU bis zur Landtagswahl im Herbst nun viel zu tun.