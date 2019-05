Trotz des guten Abschneidens der AfD bei der Europawahl fordert die Berliner Junge Alternative ihren Landesvorstand zu einem Kurswechsel auf - vor allem in Sachen Klimapolitik. Aber auch sympathischer und jünger soll die AfD werden.

Der Vorsitzende der AfD-Nachwuchsorganisation in Berlin, David Eckert, hat die Partei nach der Europawahl zum "Kurswechsel" aufgefordert. In einer Botschaft an den Landesvorstand der AfD schrieb der Chef der Jungen Alternative, das Thema Klimawandel und Umweltschutz müsse von der AfD "stärker besetzt werden".

Weiter heißt es: "Wir fordern die Mandats- und Funktionsträger unserer Partei dazu auf, von der schwer nachvollziehbaren Aussage Abstand zu nehmen, der Mensch würde das Klima nicht beeinflussen", heißt es in dem Schreiben der Jungen Alternative. Natürlich könne man darüber streiten, wie stark dieser Einfluss ist. Unstrittig sei jedoch die Tatsache, "dass sich das Klima wandelt und dass Schadstoffe, wie jene in Autoabgasen, nicht gut für den Menschen und genauso wenig für die Umwelt sind". Die AfD zieht bislang entgegen dem wissenschaftlichen Konsens den vom Menschen verursachten Klimawandel in Zweifel.