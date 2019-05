dpa Audio: Inforadio | 22.05.2019 | Studiogespräch mit Annette Miersch | Bild: dpa

Europa- und Bremen-Wahl - AfD sucht vergeblich nach Party-Location in Berlin

22.05.19 | 19:00 Uhr

Die geplante Wahlparty der AfD fällt voraussichtlich ins Wasser - bislang findet die Partei keinen Ort, an dem sie feiern kann. Laut AfD sagte eine Saal-Vermieterin nach Bedrohungen ab. Jetzt fordert die Partei Hilfe vom Berliner Senat.

Nach einer Absage sucht die Bundes-AfD einen neuen Veranstaltungsort für eine Party zur Europa- und Bremen-Wahl am Wochenende. Wie die Parteizentrale am Mittwoch mitteilte, gebe es derzeit "keine große Hoffnung", die Wahlparty am kommenden Sonntag doch noch stattfinden zu lassen. Möglicherweise werde es eine "interne Veranstaltung für Mitglieder und Vertrauensleute" geben.

AfD spricht von "Telefonterror" und "Bedrohung"

Die AfD hatte die zunächst geplante Party nach der Europawahl nach eigenen Angaben am Dienstag absagen müssen, weil die Vermieterin des Veranstaltungsorts die Vereinbarung kurzfristig gekündigt hatte. Der Berliner Landeschef Georg Pazderski sagte dem rbb zur Begründung, zuletzt habe es "Telefonterror" gegeben. Die Vermieterin sei "bedroht" worden, dass "wenn sie tatsächlich die Veranstaltung durchführt, sie mit Konsequenzen zu rechnen hat, dass man Vergeltung üben würde". Es sei auch gedroht worden, das Gebäude zu beschädigen und Autos würden angezündet.

Die Polizei bestätigte dem rbb, eine Betreiberin des Veranstaltungssaals habe am Wochenende Anzeige erstattet, unter anderem wegen "Bedrohung". Eine Bestätigung durch die Vermieterin liegt dem rbb bisher nicht vor; sie war bislang nicht zu erreichen. Die AfD-Pressestelle veröffentlichte am Mittwoch einen teilweise geschwärzten Brief, bei dem es sich nach eigenen Angaben um die Kündigungsmail der Saal-Vermieterin handeln soll. [presseportal.de]

Pazderski sprach im rbb von einer Bedrohung durch "Linksterroristen" und "Linksextremisten".



Im Internet finden sich Aufrufe, die AfD-Wahlparty zu verhindern. So wird beispielsweise auf der Internetseite "Kein Raum der AfD" gefordert, die AfD-Wahlparty "zu Brei [zu] stampfen" [keinraumderafd.blogsport.eu]. Man werde der "AfD weiter die Räume nehmen". Dass die AfD die Räumlichkeiten verloren habe, sei "der frühzeitigen Veröffentlichung des Ortes und der erfolgreichen Wut-Kundgebung" direkt vor dem Saal zu "verdanken". Die "angebliche Bedrohung der Nachbarschaft" bezeichnet die Autoren hier allerdings als nicht wahr.

Berliner AfD-Chef fordert Hilfe vom Senat

Pazderski plädierte im rbb an das das Land Berlin, die AfD zu unterstützen: Der Senat müsse sicherstellen, dass der demokratische Wettbewerb in Berlin gewährleistet werden könne, so Pazderski. "Das ist derzeit nicht der Fall, weil die AfD überall ausgegrenzt wird und darüber hinaus aufgrund der Bedrohung von den Linksextremisten und den Linksterroristen keine Räumlichkeiten mehr findet." Es werde weiter nach einem Veranstaltungsort gesucht, so Pazderski im Inforadio - notfalls müsse die Wahlparty außerhalb von Berlin stattfinden.



