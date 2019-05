Bild: dpa

Großdemo mehrerer Gruppen - Tausende wollen in Berlin gegen Nationalismus protestieren

17.05.19 | 14:24 Uhr

Bundesweit finden am Sonntag Großdemonstrationen gegen Nationalismus statt. Initiator ist ein Netzwerk von Protestorganisationen. Allein in Berlin werden tausende Aktivisten auf der Veranstaltung erwartet. Der Protestzug zieht dort am Mittag vom Alex zur Siegessäule.



Berlin ist am Sonntag Teil eines europaweiten Aktions- und Protesttages, auf dem ein breites Bündnis aus mehr als 250 Organisationen und Initiativen in 42 Städten gegen nationalistische und europafeindliche Strömungen in der Europäischen Union demonstrieren wollen.

In Berlin gehören dazu unter anderem Pro Asyl, die NaturFreunde Deutschlands, der Paritätische Gesamtverband, die Nichtregierungsorganisationen Attac und Campact, der Deutsche Gewerkschaftsbund Berlin-Brandenburg, die evangelische Landeskirche sowie das Zentrum für Politische Schönheit. Das Motto der Veranstaltungen in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart lautet "Ein Europa für Alle – Deine Stimme gegen Nationalismus!" Auch die Berliner SPD unterstützt die Demonstration und ruft zur Teilnahme auf.

Treffpunkt am Mittag um 12 auf dem Alex

In Berlin treffen sich die Demonstrantinnen und Demonstranten dazu zunächst am Mittag auf dem Alexanderplatz, wo um 12 Uhr auf vier Bühnen Redner und Aktivisten zu den Teilnehmern sprechen. Angekündigt sind die Themenbereiche "Flucht und Migration", "Antirassismus, Vielfalt und Demokratie", "Soziale Gerechtigkeit und Teilhabe" sowie "Umwelt, Landwirtschaft und Handelspolitik".

Für 13 Uhr ist dann der Start des Demonstrationszuges angekündigt. Er soll über die Grunerstraße, die Leipziger Straße, den Potsdamer Platz, die Ebertstraße, die Straße des 17. Juni bis zur Siegessäule verlaufen. Dort soll dann laut Ankündigung der Organisatoren um 14.30 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden mit Rednern von pro Asyl, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, dem Deutschen Gewerkschaftsbund, der Evangelischen Landeskirche, sowie mehreren internationalen Hilfsorganisationen und Aktivistengruppen. Der Abschluss der Veranstaltung ist für 16.30 Uhr vorgesehen.

Sorge um ein Erstarken der Rechtspopulisten

Hintergrund des Protests ist die Sorge vieler, dass Nationalisten und Rechtsextreme bei der Europawahl am 26. Mai mit weit mehr Abgeordneten als bisher in das Europaparlament einziehen könnten, wie die Veranstalter erklärten. Das Bündnis wolle dem entgegenwirken und sich "für ein Europa der Menschenrechte, Demokratie, sozialen Gerechtigkeit und des ökologischen Wandels statt Nationalismus, Rassismus und Abschottungspolitik“ einsetzen. Außerdem will das Bündnis die Wähler motivieren, an der Europawahl teilzunehmen , "um Europa zu verändern".

