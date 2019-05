Am Berliner Alexanderplatz werden am Sonntagmittag mehrere zehntausend Menschen erwartet. Eine Woche vor der Europawahl wollen sie gemeinsam zur Siegessäule ziehen und gegen nationalistische Tendenzen demonstrieren. Ihr Motto: "Ein Europa für alle".

Eine Woche vor der Europawahl wollen am Sonntag in Berlin mehrere zehntausend Menschen gegen Nationalismus und Ausgrenzung demonstrieren. Unter dem Motto "Ein Europa für alle" soll die Kundgebung um 12 Uhr am Alexanderplatz starten und zur Siegessäule führen.

Die Demo ist Teil eines europaweiten Protesttags, zu dem ein Bündnis aus über 250 Organisationen und Initiativen aufgerufen hat. In Berlin gehören dazu unter anderem Pro Asyl, die Natur Freunde Deutschlands, der Paritätische Gesamtverband, die Nichtregierungsorganisationen Attac und Campact, der Deutsche Gewerkschaftsbund Berlin-Brandenburg, die Evangelische Landeskirche sowie das Zentrum für Politische Schönheit.

Auch in anderen deutschen Großstädten sowie in über 40 europäischen Städten sind Demonstrationen geplant. Das Motto in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart lautet "Ein Europa für Alle - Deine Stimme gegen Nationalismus!"