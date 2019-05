SPD, Linke und Grüne in Brandenburg

Städte und Bundesländer bieten immer wieder an, Bootsflüchtlinge, die von Mittelmeer-Anrainern abgewiesen werden, aufzunehmen. Brandenburger Fraktionen wollen ein Aufnahmeprogramm - die Grünen wollen Menschen in Not auch ohne Abstimmung mit dem Bund aufnehmen können.