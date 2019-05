Bild: rbb|24/Friederike Steinberg

Urheber unbekannt - Fake-Aufkleber stiften Verwirrung im Europa-Wahlkampf

17.05.19 | 07:37 Uhr

Nicht nur die Grünen sind betroffen, auch andere Parteien haben im Europa-Wahlkampf unter Störmanövern zu leiden. Neuester Trend: Fake-Aufkleber, die bewusst auf die falsche Fährte führen. Die Urheber werden im rechten Spektrum vermutet. Von Daniel Marschke



Gibt es ein "Grünes Bündnis" und wer steckt dahinter? Auch die Grünen können diese Frage nicht beantworten - und müssen damit leben, dass Unbekannte seit Anfang Mai Aufkleber in Berlin verteilen, die den Anschein bündnisgrüner Wahlwerbung erwecken. "Billige Ferienflüge europaweit verbieten. Nur mit uns.", ist da auf grünem Grund zu lesen, oder auch "Dieselfahrer sofort enteignen." - jeweils kombiniert mit einem täuschend echten Logo.

Grüne üben scharfe Kritik an Wählertäuschung

Dass Wählerinnen und Wähler aufgrund solcher Aussagen geneigt sind, bei der Europawahl am 26. Mai ihr Kreuzchen bei den Grünen zu machen, bezweifelt man in der Landesgeschäftsstelle: "Die Leute glauben das und wählen dann eben nicht die Grünen", sagte Pressesprecherin Hannah König rbb|24 am Donnerstag. Dabei wollen die echten Grünen weder Ferienflüge verbieten noch Dieselfahrer enteignen. Die gefälschten Aufkleber seien ein Versuch, "die Wählerinnen und Wähler zu täuschen", sagt König. "Aber wenn man schon Lügen verbreitet, sollte man wenigstens den Mut haben, dazu zu stehen", ergänzt die Pressesprecherin - doch die Urheber sind unbekannt.



Sozialdemokraten wollen "Satire" weiter aushalten

Auch CDU und SPD sind zum Opfer der Fake-Aufkleber geworden. So bewirbt eine angebliche "CDC" in christdemokratischer Optik ihr "Messerstecher-Import-Programm" und unter dem Kürzel "SDP" wird der Slogan "Kinderarmut? Nur mit uns." verbreitet. Wie die anderen Parteien sieht auch die SPD keine Möglichkeit, gegen die Aufkleber vorzugehen. "Das ist Satire, das müssen wir aushalten", sagt Birte Huizing, Pressesprecherin der Berliner Sozialdemokraten. Es sei allerdings dahingestellt, ob diese Art der Satire "bei einem so wichtigen Wahlkampf" sinnvoll sei, ergänzt die Sprecherin. Anders verhalte es sich, wenn es im Rahmen des Wahlkampfes zu Straftaten komme. So habe die rechtsextreme und neonazistische Partei "Der Dritte Weg" die SPD auf einem Wahlplakat in Lichtenberg als "Volksverräter" bezeichnet, berichtet Huizing. Die SPD habe daraufhin eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt.



Linke sieht Urheber im "rechtsextremen Umfeld"

Auch die Linke hat unter den seit Anfang Mai verbreiteten Fake-Aufklebern zu leiden. Eines der Motive bezieht sich dabei auf die Alkoholfahrt des Linken-Politikers Hakan Tas im Dezember 2018. "Fahrerflucht und Alkohol tun linken Volksvertretern wohl" heißt es auf dem Aufkleber. Ein weiterer nimmt Bezug auf die aktuelle Enteignungsdebatte. Auch die Linke hat gegen diese Art von Wahlkampf-Störung keine Handhabe. Anzeige erstatte man nur bei offensichtlichen Straftaten, zum Beispiel bei Hakenkreuz-Schmierereien, sagte Landesgeschäftsführer Sebastian Koch rbb|24 am Donnerstag. Was die Urheberschaft der teils fremdenfeindlichen Aufkleber betrifft, hat der Linken-Politiker aber einen konkreten Verdacht: "Da hier alle Parteien außer der AfD betroffen sind, liegt die Vermutung nahe, dass das aus dem rechtsextremen Umfeld initiiert ist", so Koch. Auffällig sei, dass die verwendeten Sticker sehr hochwertig und professionell hergestellt seien. In diesem Zusammenhang weist Koch daraufhin, dass sich die rechtsgerichtete Identitäre Bewegung (IB) zuletzt auch stärker in Berlin engagiert habe. So hatte die IB im Februar mehrere Werbekästen der Wall AG gekapert und darin eigene Plakate platziert, mit denen vor einer vermeintlichen Überfremdung gewarnt wurde.

Wahlplakate der AfD am häufigsten beschädigt

Abgesehen von den irreführenden Polit-Aufklebern ist die Linke nach Auskunft von Koch in diesem Wahlkampf bisher einigermaßen verschont geblieben. Die übliche Beschädigung von Wahlplakaten sei "bisher kein Thema gewesen", sagt der Landesgeschäftsführer. Kleinere Plakate seien einfach zu ersetzen; größere Stellwände würden durch den beauftragten Dienstleister innerhalb von zwei Tagen ausgetauscht. Wie häufig Wahlplakate beschädigt werden, wird von der Berliner Polizei dokumentiert. Immer wieder würden Plakate "zerschlitzt, beschmiert oder angezündet", sagte eine Sprecherin rbb|24 am Donnerstag. Auch gebe es Fälle, in denen Stellwände mit Plakaten einfach abgeräumt, also gestohlen werden. Da es sich häufig um politisch motivierte Straftaten handelt, ist der polizeiliche Staatsschutz zuständig. Seinen Angaben zufolge wurden bisher 905 Wahlplakate aus politischen Gründen beschädigt. Zum Vergleich: Im gesamten Bundestagswahlkampf 2017 waren es nur 541. Die AfD hatte unter den Angriffen am meisten zu leiden: In 839 Fällen (über 92 Prozent) waren Plakate der Rechtspopulisten betroffen, darunter auch 120 Plakate in den Bezirken Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Mitte, die im April mit grauer Farbe beschmiert worden waren.