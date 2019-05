Die Grünen befinden sich in Berlin auf einem Höhenflug. Das geht aus dem neuesten BerlinTrend von rbb-Abendschau und "Berliner Morgenpost" hervor. Wenn heute Europawahl wäre, stünden sie an der Spitze. Die SPD würde gegenüber 2014 deutlich verlieren.

Bei der Europawahl Ende Mai zeichnen sich in Berlin für die SPD herbe Verluste ab. Würde bereits an diesem Sonntag gewählt, kämen die Sozialdemokraten in der Hauptstadt nur auf 13 Prozent der Stimmen. Das geht aus dem BerlinTrend von infratest dimap hervor, den die rbb-Abendschau und die "Berliner Morgenpost" in Auftrag gegeben haben.



Bei der Europawahl von fünf Jahren war die SPD mit 24 Prozent noch die stärkste Partei in Berlin. Diesen Platz würden diesmal die Grünen mit 23 Prozent (2014: 19,1%) einnehmen, gefolgt von der CDU mit 18 (2014: 20,0 %) und der Linken mit 16 Prozent (2014: 16,2%).



Die AfD kommt laut der Umfrage auf 10 Prozent (2014: 7,9 %) und die FDP auf 5 (2014: 2,8%).